K Kwong行山發現草叢邊有人吸煙　「分分鐘郊野公園大災難」

喜歡行山的化學博士K Kwong昨日在社交網站分享照片，指有人在郊野公園中吸煙，擔心會造成山火及大災難。記者向K Kwong查詢，相中的地點是著名郊遊熱點千島湖清景台。
K Kwong昨日在Facebook分享一張照片，相中有兩個人蹲在籬笆後、草叢前的小空地吸煙，他用表情符號遮蓋了兩人的樣貌。他留言：「風高物燥，郊野公園食煙，分分鐘郊野公園大災難！」記者向K Kwong查詢事發的位置，乃是近年大熱的行山景點千島湖清景台，確實位於郊野公園範圍。
【千島湖清景台每逢周末假期都人山人海】
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K Kwong分享照片後，引來大批網民留言，包括「行山就唔好食煙啦」、「行得山就係想呼吸下新鮮空氣」、「希望有確認支煙熄左先走啦」，亦有人提到，同日大東山都有山火。
【大東山一帶山火照片】
根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園或特別地區內生火或用火，或作為一群用火者的成員，但在指定燒烤地點或指定露營地點內則除外；或以相當可能引致失火的方式拋棄任何火柴、燃點的香煙、煙斗灰燼或其他物質。
消防處發言人早前呼籲，連日來天氣乾燥，一旦發生山火，火勢將會隨着風勢變得更為猛烈，蔓延速度亦會十分快，故市民進行遠足活動時，切勿留下火種。一旦遇上火警，必須迅速疏散到安全地方。
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