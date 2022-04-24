滑板｜堀米雄斗X Games主場封王　高難度動作對手預先「投降」

堀米雄斗去年夏天站在成長地的奧運舞台，成為歷史上第一名奧運滑板冠軍。昨日（23日）他自奧運後首於滑板賽亮相，以第一名躋身今日的決賽並以新絕技制霸，成為國際極限運動大賽「X Games」首落戶日本的冠軍。



「X Games」首次在日本千葉舉行，23歲的堀米雄斗頂着奧運金牌光環，在觀眾的熱烈喝采聲下登場。

這是他自去年夏天東京奧運後首度出擊，昨日在街式（Street）預賽第一場，以難度不高的技巧應戰，惟有點緊張影響表現，暫列第2名；其後他以高難度和完成度高的動作扭轉局勢，以預賽首名晉身今日的8人決賽。

東京奧運｜堀米雄斗奧運金牌之煉成 從攬滑板上學到聖地封王

奧運英雄堀米雄斗在主場出擊，獲得日本觀眾一面倒支持。（X Games Twitter）

8人中有3名日本選手，奧運銅牌、美國的積加伊頓（Jagger Eaton）也在決賽名單上。

不少選手着地失手，包括伊頓，堀米最後一名登場並流暢完成路線，更於欄杆上以高難度技巧以首名打入最後3甲，獲得對手們歡呼，他與池田大暉、白井空良爭冠。

一直表現從容的堀米，於決勝戰毫無失誤完成多個動作，在欄杆前更使出新絕技——逆時針轉身跳上欄杆滑下，直播評述員連番高呼「Ridiculous」（荒謬的），對手在場邊也擊打滑板代替拍掌致敬。

千葉今日陰天有雨，賽事在決勝的第3次Run Attempt時中止，不過堀米壓倒性的表現，官方宣布結果前，選手們已率先「投降」並跟他握手、擊掌說：「贏不過你的了」。

最終堀米自2019年美國舉行的「X Games」大賽後，第二度贏得冠軍；日本選手不負眾望在主場包辦三甲。

堀米對能奪冠感興奮，並透露在奧運後便苦練新絕技，「奧運時因為沒有開放予觀眾而氣氛冷清，今日有不同的人入場觀賽，能夠使出新絕技奠勝，也向大家傳達滑板的樂趣了吧。」

堀米在決賽一枝獨秀，取得個人在「X Games」的第二冠。（Twitter）

冬奧冠軍平野步夢撐場

堀米在主場爭金，除了吸引大量日本支持者入場「朝聖」，體育界好友也紛紛到場支持。其中包括同是極限運動選手、北京奧運滑雪金牌平野步夢，還有日本綜合格鬥明星那須川天心也到場支持。

堀米在踏上頒獎台領獎前，被鏡頭捕捉到與平野步夢在台邊閒聊，不少看直播的觀眾也留言很好奇二人聊什麼聊得那麼高興。

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