美國男女足達破天荒協議平等支薪 一個原因難完全同工同酬
撰文：袁志浩
出版：更新：
美國足總跟美國男足球員工會及美國女足球員工會達成協議，將會向美國男、女足代表隊平等支薪，開創全球足壇先河。
美國足總公布，協議將維持至2028年，包括未來兩屆的男、女子世界盃決賽周。
根據協議，美國男女足之後若出戰國際友誼賽，及世界盃以外的正式賽事，將會依照一樣的計算方法——按不同賽果、對手世界排名等，向每位球員給予同等金額的出場費。
不過，其實兩隊要完全達到「同工同酬」，仍有一定難度。以世界盃獎金為例，據指卡塔爾世界盃總獎金高達4.4億美元，預計冠軍球隊可獨得至少6200萬美元；相反，明年女足世界盃總獎金卻僅得6000萬美元。
因此，美國足總無法承諾向男女足成員分發相同銀碼的世界盃獎金，最終三方協定，男女足球員只會按一樣的百分比去分配最終獎金。
至於商業贊助方面，美國足總就會將收入一分為二，平等分配予男女足球隊；而其他福利如退休保障、小孩託管等，以至比賽住宿、訓練配套、隨隊職員等資源，兩隊亦會看齊。
美國足總主席Cindy Parlow Cone認為三方合力創造了歷史性時刻，「協議永遠改變了美國，也有機會影響世界。」
而美國男足球員工會領袖、效力美職聯拿舒維爾的後衛獲加森馬文（Walker Zimmerman）就指，「男女平等支薪」曾經被視為不可能的任務，幸有心人沒有因此停下步伐，終達成這項成就，「我們希望這可以喚醒其他人，令大家也有這種改變，啟發國際足協向同一方向邁進」。
陳婉婷領球隊成女子中超黑馬 細心舉動令球員直呼「恐怖」足球熱話｜隊醫「公主抱」受傷球員離場 網民質疑為何不用擔架？足球熱話︱蘇斯克查換個身份繼續支持曼聯 化身慈父見證愛女封后陳婉婷帶隊首戰女子中超取開門紅 賽後回應獲內媒大讚謙遜女足｜美國退役門神蘇露涉酒駕 軚盤上醉醺醺疏忽照顧雙生兒被捕巴塞女子歐聯撼皇馬逾9萬人入場 花費10年由業餘小球隊躍上頂峰巴塞皇馬打破女足世界紀錄 逾9萬人坐爆魯營 舊紀錄與中國有關