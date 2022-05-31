足球︱迪布尼漫長球季後無假放嬲咗　痛斥歐國聯「毫不重要」　

利物浦今季踢足63場賽事，英超冠軍得主曼城也踢了58場。漫長球季過後，球員身心俱疲，曼城主將奇雲迪布尼卻因為要踢歐國聯賽事，仍未可放暑假。他發炮怒轟，歐國聯是個「毫不重要」的賽事。



阻人收工猶如殺人父母，歐國聯令迪布尼收唔到工，嬲咗。（Getty Images）

各支球隊已開心放暑假，不少球員卻因歐國聯被阻收工。奇雲迪布尼領軍的比利時，身處歐國聯A4組，同組包括荷蘭、波蘭和威爾斯，由6月3日開始，他們要在11日內踢4場比賽。

換言之，迪布尼最早也要到6月15日才能唞暑，可是7月便要向曼城歸隊報到，令他對這項賽事極度不滿，「對我而言，歐國聯根本毫不重要（For me, the Nations League is unimportant）。我們必須踢這些比賽，但它只是練習性質的賽事。」

迪布尼今季帶領曼城衛冕英超。（Getty Images）

個個都想放假但球員無Say

他認為，「每個人都經歷一個艱辛球季，我們一旦落場，便會做該做的事。我會渴望勝利，除此之外，我對它實在沒有什麼好講。」

「身為球員，我們想放假或休息，不過我們根本無話事權（we have no say）。」迪布尼彷彿負能量寶寶上身，「我們只能按着我們需要做的事而行，就是這樣。每年只得不足3個星期假期。」

「外人根本不明白一個球員在球季完結後的感受，那並不是必要，反正也不能改變什麼，而且多說什麼同樣沒有意義，無論如何一切都不會改變。」迪布尼今季已為球會和國家隊上陣49場，攻入20球。