歐霸16強抽籤｜曼聯首回合先迎戰貝迪斯　阿仙奴作客撼士砵亭

歐霸盃(Europa League)16強比賽,本港時間周五晚進行了抽籤,其中英超一對孖寶曼聯及阿仙奴,將分途出戰西班牙及葡萄牙球隊。



曼聯在附加賽次回合主場以2:1反勝巴塞,兩回合合計以4:3力克對手晉級,躋身歐霸16強。

曼聯在附加賽次回合反勝巴塞隆拿,巴西兵費特建功為曼聯追成平手。(路透社)

16強抽籤本港時間周五晚舉行,全部8支在歐霸分組賽首名出線的球隊被列為種子,首回合會先作客,次回合回師主場上演,當中包括現時在英超排榜首的阿仙奴,以及西甲貝迪斯及荷甲飛燕諾等實力分子。

至於包括曼聯、祖雲達斯、西維爾、羅馬在內的8支由附加賽晉級的球隊,則會在首回合先主場出戰

(路透社)

結果抽籤後,阿仙奴首回合會先作客葡萄牙鬥士砵亭,曼聯則會在首回合主場迎戰西甲的貝迪斯。

歐霸16強首次回將會在當地時間3月9日及16日上演,決出8強後,會在本港時間3月17日星期五晚上進行抽籤,屆時會一併抽出由8強至決賽的明確晉級路徑。今季歐霸決賽將會在5月31日於匈牙利上演。

(路透社)

歐霸16強抽籤結果:



柏林聯 VS 聖基萊斯聯

西維爾 VS 費倫巴治

祖雲達斯 VS 弗賴堡

利華古遜 VS 費倫斯華路士

士砵亭 VS 阿仙奴

曼聯 VS 貝迪斯

羅馬 VS 皇家蘇斯達

薩克達 VS 飛燕諾