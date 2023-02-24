歐霸16強抽籤｜曼聯首回合先迎戰貝迪斯　阿仙奴作客撼士砵亭

撰文：陳智深
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歐霸盃（Europa League）16強比賽，本港時間周五晚進行了抽籤，其中英超一對孖寶曼聯及阿仙奴，將分途出戰西班牙及葡萄牙球隊。

曼聯在附加賽次回合主場以2：1反勝巴塞，兩回合合計以4：3力克對手晉級，躋身歐霸16強。

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曼聯在附加賽次回合反勝巴塞隆拿，巴西兵費特建功為曼聯追成平手。（路透社）

16強抽籤本港時間周五晚舉行，全部8支在歐霸分組賽首名出線的球隊被列為種子，首回合會先作客，次回合回師主場上演，當中包括現時在英超排榜首的阿仙奴，以及西甲貝迪斯及荷甲飛燕諾等實力分子。

至於包括曼聯、祖雲達斯、西維爾、羅馬在內的8支由附加賽晉級的球隊，則會在首回合先主場出戰

（路透社）

結果抽籤後，阿仙奴首回合會先作客葡萄牙鬥士砵亭，曼聯則會在首回合主場迎戰西甲的貝迪斯。

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歐霸16強首次回將會在當地時間3月9日及16日上演，決出8強後，會在本港時間3月17日星期五晚上進行抽籤，屆時會一併抽出由8強至決賽的明確晉級路徑。今季歐霸決賽將會在5月31日於匈牙利上演。

（路透社）

歐霸16強抽籤結果：

柏林聯 VS 聖基萊斯聯
西維爾 VS 費倫巴治
祖雲達斯 VS 弗賴堡
利華古遜 VS 費倫斯華路士
士砵亭 VS 阿仙奴
曼聯 VS 貝迪斯
羅馬 VS 皇家蘇斯達
薩克達 VS 飛燕諾

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