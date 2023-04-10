英超｜利物浦羅拔臣疑被旁證鬆踭　英球證組織再出馬調查事件

球員之間在場上針鋒相對，偶有過火行為亦理解，但周日（9日）利物浦對阿仙奴一仗，卻出現球員與旁證的爭議場面。紅軍左閘安德魯羅拔臣半場時，向旁證投訴，更疑似被對方肘擊，英格蘭專業裁判組織表明會調查事件。



英超今輪重頭戲，榜首阿仙奴作客鬥利物浦，即使馬天尼利與加比爾捷西斯各建一功，上半場一度領先兩球下，卻被沙拿與法明奴的入球，兵工廠遭迫和2：2失分。

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加比爾捷西斯又有進賬，惜阿仙奴未能全取3分。（路透社）

今仗重頭戲半場出現小插曲，當球證響起哨子聲後，利物浦的安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）向旁證Constantine Hatzidakis投訴，旁證正在走開之際，他疑似以右手手肘打向羅拔臣，這一幕正好被直播鏡頭捕捉到。羅拔臣嘗試立即上前理論，但利物浦隊友隨即制止他，羅拔臣以手按住下巴，狀甚無辜，其後更被球證出示黃牌警告。

繼白禮頓對熱刺一仗的疑似漏吹12碼後，英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）又要出動，其後表明得悉旁證疑似攻擊羅拔臣一事，並會進行調查。

當羅拔臣被肘擊一刻，有鏡頭角度交代，場邊的高普有機會看到事發經過，但這名利物浦主帥賽後也不敢輕率談論此事，「我看不到（事發經過），而現在我有時間去翻查事件，我總不能胡亂交出答案，證據會證明一切。」

羅拔臣按住下巴，一臉無辜。（路透社）

名宿球評家們不用像高普般慎言，加利尼維利直言首次看到球證攻擊球員，並相信這名旁證有麻煩。不過，另一曼聯名宿堅尼就另有見解，指羅拔臣與其花時間，倒不如專注防守，「我不知道他（羅拔臣）是先找旁證，但他的確在投訴，我認為他需要擔心自己的防守，他在防守上就像個大嬰兒（Big Baby），好好專注在場上表現吧！」