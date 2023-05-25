足球｜日本公布下月友賽名單　古橋亨梧、旗手怜央再次入選成熱話

日本足球總會周四（25日）公布新一輪國家隊名單，當中有三名球員首次入選，但最讓球迷意想不到的，是古橋亨梧與旗手怜央重獲徵召。



日本隊將在麒麟挑戰盃面對薩爾瓦多和秘魯，去年卡塔爾世界盃決賽周時，效力些路迪的古橋亨悟及旗手怜央未有入選大名單，主帥森保一因而被不少球迷抨擊。

古橋亨悟近兩季在蘇超表現出色，落選世界盃決賽周名單時，不少球迷都為其惋惜。（Getty Images）

這兩人目前均為今屆蘇超冠軍些路迪主力，他們更在2月26日的蘇格蘭聯賽盃決賽中，助球隊以2：1擊敗格拉斯哥流浪奪冠，其中古橋亨梧包辦兩球，旗手怜央亦貢獻1次助攻；前者目前更以25球，排在蘇超射手榜首位，上季加盟後也攻入12球，與當季神射手基亞古馬基斯（Giorgos Giakoumakis）及查理斯曲克（Regan Charles-Cook）只差1球。

「日本幫」在2月助些路迪奪蘇格蘭聯賽盃冠軍，古橋亨梧（左一）、旗手怜央（左二）及前田大然（中）均是正選主力。（前田大然Twitter）

其實早在3月面對烏拉圭和哥倫比亞的麒麟挑戰盃時，森保一便再因沒有選擇這兩名球員而被追問，他當時以「聯賽水平不同」為由解釋，不過同隊的前田大然卻一直在陣容當中，更是世界盃決賽周主力之一。

森保一曾以「聯賽水平不同」為由，解釋為何不徵召古橋亨悟及旗手怜央。（Getty Images）

森保一當時的回應，引來些路迪教練Angelos Postecoglou反擊：「有很多具有國際級實力的球員在這個聯賽效力，也有很多從五大聯賽過來苦苦掙扎的球員。一個人的意見不代表那是錯誤的，但也不代表那是正確的。毫無疑問古橋亨梧很失望，他希望能成為日本國家隊一員，他覺得能為球隊帶來影響。」

古橋亨梧過去曾16次代表日本國家隊，並攻入過3球；旗手怜央同樣為上季加盟些路迪，他在聯賽共上陣40場，總計貢獻9個入球和10次助攻，此前只代表日本隊出戰過1次。今次兩人終如願再次入選，日本國家隊的Twitter貼文下即有不少球迷留言感嘆，「果然無法無視古橋和旗手呢！」、「古橋和旗手終於入選了」、「請絕對要讓古橋和旗手上場」。

旗手怜央同樣為些路迪主力。（Getty Images）

今次名單中，名古屋鯨魚後衛森下龍矢、廣島三箭中場川村拓夢及京都不死鳥中場川崎颯太都是初次入選。日本隊下場麒麟挑戰盃將為6月15日面對薩爾瓦多，次戰則為6月20日對秘魯。