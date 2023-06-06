二十四節氣．芒種｜4生肖易有急性腸胃病　去這裏恐「替人受災」

台灣命理專家楊登嵙表示，2023年「芒種」於6月6日清晨6點19分登場。



這個時節又熱又濕，容易惱怒憂鬱，建議這段時間飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑椹。

因為中醫理論認為，桑椹可補肝益腎，主治頭暈目眩、煩躁失眠、耳鳴心悸。

一個圖輯看清楊登嵙分享的芒種開運建議及易有身體毛病的4生肖：

+ 14

2023年「芒種」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、虎、馬、狗，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心！

要有充足的睡眠，不熬夜，減低得病機會。不要去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

以下是「芒種」開運養生與禁忌：

依中醫理論，芒果屬於「濕毒」水果，容易導致丘疹、紅腫、癢等皮膚反應，建議吃芒果時避免接觸果皮，較不會有「毒」的問題，也不可以一次吃太多。

這段時間天氣轉熱，冰品大受歡迎，但冰品吃太多容易造成女性子宮虛寒，變成「大腹婆」，也要節制。

【延伸閱讀】遊台遇「送肉粽」儀式勿偷看 少年不信邪下場超恐怖（點圖放大閱讀）：

+ 13

「芒種」這半個月時間（一個節氣維持15天)，不可給頭頂囟門尚未癒合的小小孩剃頭，為百會穴所處位置，以免受外邪侵襲。

另外芒種這段時間白天熱晚上涼，若喜歡夜晚到外面躺椅納涼者，也要小心風邪入侵。

因為外邪比較嚴重，農曆五月的濕熱節氣又稱毒月，所以也才有「九毒日」的說法，分別是：農曆五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二五、二六、二七，這九天稱為「天地交泰九毒日」及農曆五月十四日為「天地交泰日」，加起來一共十天。建議這十天最好不要有性生活，否則容易消耗正氣，給外邪可趁之機，元氣易受損！

【延伸閱讀】準過印度神童？命理師預言「台灣8大災難」已中3項 還剩5未爆彈（點圖放大閱讀）：

+ 18

天氣炎熱，晝長夜短，晚間睡眠不足，經過一個上午的勞動和工作，體力和精力消耗較大，中午小憩是必要的，所以午睡對保障身體健康、有助於解除疲勞，減少某些疾病的發生起著關鍵作用。

注意皮膚的保潔，五月天熱易出汗，衣服要勤洗勤換；俗話說：「汗出不見濕」，若汗出見濕，乃生痤瘡。要常洗澡，但出汗時不可沖冷水澡。

延伸閱讀：

淡江大學發射探空火箭「淡江一型」畫面曝光！屏東試射成功

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】