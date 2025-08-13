張登及談特朗普・四｜美國想「聯俄制中」　但普京不是笨蛋

8月1日前夕，新一波「對等關稅」（reciprocal tariffs）結果陸續公布，部分國家在維持自主、拯救市場的兩難中掙扎前行，正如美國也在彰顯影響力、透支國家威望的天平上來回擺盪。8月6日，特朗普（Donald Trump）又公布針對半導體的新關稅：在美設廠即可免稅，否則將被課徵100%的高稅率。顯然，這場掠奪的結構雖已成形，卻遠還沒有走到終點。



而從更宏觀的視角來看，不論是4月以來的關稅戰，或是面向中東、俄烏戰場的驚人政策，這次的「特朗普主義」（Trumpism）與上次相比，力道明顯增強。當然，被稱作「深層政府」（Deep State）的建制派精英並沒有消失，特朗普也因為無法擺脫美國長期的政治慣性，導致了「TACO」（Trump Always Chickens Out）嘲諷的如影隨形。



但無論如何，「特朗普主義」確實正在衝擊國際秩序，新型態的中美俄互動也在一片混亂中醞釀成形：面向台海問題，特朗普本人並不避諱把台灣當成中美談判籌碼；但面向俄烏前線，特朗普似乎又有意迫使烏克蘭「顧全大局」，好讓美國操作「聯俄制中」。而在全球南方崛起的時代背景下，這段博弈又與中小國家的戰略對沖相糾纏，展演了「新冷戰」與「多極化」的相互拮抗。



展望未來，國際格局似乎帶有舊印記，卻又好似煥然一新。針對「特朗普2.0」的未來脈動，《香港01》專訪到台灣大學政治學系教授張登及，探討特朗普主義如何牽動美國對外政策，又將如何影響中美俄互動，進而形塑新時代的全球秩序。系列報道共五篇，本篇為第四篇，聚焦特朗普面對俄烏戰爭的立場，以及「聯俄制中」的實現空間。



台灣大學政治學系教授張登及撰文指出，就冷戰經驗而言，中美之間如果「脱鈎」成為主流，則國際秩序遲早大難來臨。（多維新聞）

特朗普一直在給普京時間

針對特朗普上任後的美俄關係發展，包括特朗普與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的白宮罵戰、美俄元首的多次通話、一度中斷的美國對烏軍援，以及即將在15日登場的美俄阿拉斯加元首峰會，種種行動被解讀出對俄示好意味，甚至催生以下解讀：特朗普或許有意迫使烏克蘭「領土換和平」，來為美俄和緩、甚至「聯俄制中」等更大戰略目標服務。

對此張登及表示，「特朗普確實有『聯俄制中』想法，也正在給普京時間。」之前美國一度停下軍援，烏克蘭雖在歐洲支撐下勉強戰鬥，又撐到美國再度恢復軍援，但過去在烏東戰線緩慢前進的俄軍，最近一兩周已是頗有斬獲，包括7月31日宣布攻陷的恰索夫亞爾（Chasiv Yar），既是位在高地的工業城，也是通往頓內茨克（Donetsk）西部的重要門戶。

張登及指出，在過去2、3年內，烏軍主要是依據高地城市來構築堅固防線，對俄軍進行「絞肉機式」的消耗戰，「但最近俄軍已經突破防線，用2年多的時間終於佔據恰索夫亞爾，接下來就是在西南部的波克羅夫斯克（Pokrovsk，又名紅軍城），以及北部的庫皮揚斯克（Kupiansk），都是被俄軍包圍且岌岌可危。」

張登及表示，其實普京（Vladimir Putin）並沒有拒絕談判，因為事到如今已不可能完全佔領烏克蘭，普京的目標其實就是盡可能佔領已經公投入俄的四州：頓涅茨克、盧甘斯克（Luhansk）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松（Kherson）。最終也許無法完全佔領，但目前看來盧甘斯克已經接近實現。

「因此特朗普不斷下『50天內』等最後通牒，我認為這其實是在給普京時間。」張登及提到，特朗普也知道烏克蘭反攻無望，儘管烏方還是能以無人機進行騷擾、攻擊油庫，但要收回整個頓巴斯地區，包括盧甘斯克、馬里烏波爾（Mariupol）等大城，已經非常困難。

「因此特朗普其實一直在給普京時間，問題是俄軍之前的進展過於緩慢，最近才開始加快，但這已經讓特朗普非常沒有面子。」張登及認為，其他國家看在眼裏，也會覺得這是「TACO」、特朗普一直在退卻。

「就像特朗普也宣稱自己能夠解決加沙問題，實際卻是一直被內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）牽著鼻子走，把局面搞得烏煙瘴氣卻還趾高氣昂，幾乎所有西方國家都對內塔尼亞胡表示不滿，只剩特朗普在硬撐，但到底要撐到什麼時候？」張登及指出，其實特朗普也不見得支持內塔尼亞胡，但美國社會確實與以色列有著千絲萬縷的關係，特朗普也不敢得罪。

2024年8月4日，在俄烏戰爭期間，有烏克蘭軍人經過位於烏克蘭某不知明地點的愛國者導彈發射器。（Reuters）

美國政府的內部分歧

而回到「聯俄制中」的操作，張登及表示可以觀察俄軍近期的推進，能否趕上特朗普的最後通牒，「要重奪第聶伯河（Dnieper）右岸的赫爾松州首府應該已經不可能，俄軍撤退後就很難過河了；扎波羅熱首府同樣如此，俄軍雖然還在前進，中間卻隔著一大片濕地；但盧甘斯克全境，俄軍應該是認為能控制越多越好。」

張登及指出，俄羅斯最終會希望形成停戰線，進而凍結，接著開始談判。但澤連斯基的作法，就是要讓普京無法在最後通牒期限內完成目標，「因此即便是在敗退的過程中，烏軍也依舊節節抵抗。而這種做法同時也讓特朗普沒有面子，最後就可能憤而與普京翻臉，澤連斯基就是在等這一刻。」

但張登及也提到，特朗普周遭的「深層政府」中，存在許多既反中、又反俄的聲音，這群人或許在策略上認為，緩和與俄羅斯的關係可以更好地對華施壓，但實際上這群人對俄羅斯的印象，絕對比特朗普本人差非常多，「特朗普本人與普京有些交情，也認為自己『能夠搞定』，其他人則是持懷疑的眼光，一旦特朗普『搞不定』，諸如『俄羅斯是自由民主的敵人』、『俄羅斯是邪惡軸心』的論調，就會捲土重來。」

張登及表示，在「深層政府」與戰略派看來，美國要「再偉大」，還是必須打倒俄羅斯與中國；但在特朗普看來，美國的重新偉大不包括打倒俄羅斯，美國不需要擊潰普京也能偉大。而有鑑於特朗普正在統領戰略派、保守主義貿易派、MAGA民粹主義派、科技派，各派目前其實都不敢孤身而起反對特朗普，「只有各派系聯合起來、強烈反對，特朗普才有可能讓步；但各派目前都被特朗普孤立，結果反而不敢挑戰他。」

張登及指出，因此希望打倒俄羅斯的派系，就會在行動上支持烏克蘭「有所表現」，例如發起無人機攻勢、偷襲千里之外的俄羅斯腹地、炸毀大量停在機場的戰略轟炸機等，目的就是型塑「打敗俄羅斯不是不可能」的氛圍，來改變特朗普的想法，「否則特朗普或許就會持續認為，美國沒有必要擊潰俄羅斯，俄羅斯確實是威脅，但讓歐洲處理即可，關美國什麼事？」

美國總統特朗普（Donald Trump）認為，美俄雙方將進行建設性對話，他還將告知普京須結束戰爭。(Reuters)

「聯俄制中」能否實現

因此特朗普雖然想要「聯俄制中」，但團隊中也有部分人認為，美國要「再偉大」，就必須在21世紀初期解決中俄的問題。

張登及分析，戰略強硬派中，其實也存在認為「必須優先處理中國」的「優先派」，這群人就會同意特朗普操作「聯俄制中」。「當然『中國優先』並不等於友俄，特朗普本身或許相對友俄，但外界也無法確定他什麼時候會對普京不耐煩，因為普京一直沒有在『友好時間』內完成任務，或許8月是關鍵，也就是俄軍能否攻佔剩下幾個戰略重鎮。如果不能，普京願不願意停在這裏？」

張登及指出，如果普京願意停，或許美俄關係就會有所緩和，特朗普就會轉過頭來再施壓澤連斯基，告訴對方俄軍已不打算佔領赫爾松、扎波羅熱的省會，因此烏軍也不能再發動反攻、更不能加入北約，接著美俄就會一起開採烏克蘭的稀土礦，「美俄瓜分烏克蘭，就像過去的波蘭。」

張登及也提到，在特朗普當前心態下，未來的烏克蘭重建，凡是有利可圖的，美國就要投資；但只要涉及修復基礎建設、改善民生的，就是歐盟負責，「特朗普認為烏克蘭就在歐盟家門口，艱難的重建當然是歐盟要負責。」

至於俄烏停火後，「聯俄制中」是否就能順利實現，張登及表示普京也不是笨蛋。「普京當然不是死心塌地認為，中俄夥伴關係有多麼牢固，或『史上最好』的言詞有多大的實質意義」，但特朗普畢竟還有很多「考試」，任期或許也比普京短，同時普京也知道美國政策圈還有許多反俄的聲音，不論是自由派或保守派，「許多人甚至主張俄羅斯干涉選舉、特朗普就是在普京的幫助下獲勝，各種陰謀論滿天飛。」

張登及分析，目前特朗普身上還是有許多司法案件，「一卸任說不定就被萬箭齊發，當然現在可以靠著開除統計局長、停職調查局長強壓下去，但換了總統之後呢？」如果換成萬斯（JD Vance）或魯比奧（Marco Rubio），美國還是可能重回反俄路線，「因此俄羅斯就算相信特朗普，也不會相信美國。」

張登及進一步指出，從這個背景來看，即便在極短期內美俄關係有所緩和，但在中期、至少在普京任期內，俄羅斯要與美國完全攜手、一起反中，可能性極低。