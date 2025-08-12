張登及談特朗普・三｜美國的「偉大」不需要承認

8月1日前夕，新一波「對等關稅」（reciprocal tariffs）結果陸續公布，部分國家在維持自主、拯救市場的兩難中掙扎前行，正如美國也在彰顯影響力、透支國家威望的天平上來回擺盪。8月6日，特朗普（Donald Trump）又公布針對半導體的新關稅：在美設廠即可免稅，否則將被課徵100%的高稅率。顯然，這場掠奪的結構雖已成形，卻遠還沒有走到終點。



而從更宏觀的視角來看，不論是4月以來的關稅戰，或是面向中東、俄烏戰場的驚人政策，這次的「特朗普主義」（Trumpism）與上次相比，力道明顯增強。當然，被稱作「深層政府」（Deep State）的建制派精英並沒有消失，特朗普也因為無法擺脫美國長期的政治慣性，導致了「TACO」（Trump Always Chickens Out）嘲諷的如影隨形。



但無論如何，「特朗普主義」確實正在衝擊國際秩序，新型態的中美俄互動也在一片混亂中醞釀成形：面向台海問題，特朗普本人並不避諱把台灣當成中美談判籌碼；但面向俄烏前線，特朗普似乎又有意迫使烏克蘭「顧全大局」，好讓美國操作「聯俄制中」。而在全球南方崛起的時代背景下，這段博弈又與中小國家的戰略對沖相糾纏，展演了「新冷戰」與「多極化」的相互拮抗。



展望未來，國際格局似乎帶有舊印記，卻又好似煥然一新。針對「特朗普2.0」的未來脈動，《香港01》專訪到台灣大學政治學系教授張登及，探討特朗普主義如何牽動美國對外政策，又將如何影響中美俄互動，進而形塑新時代的全球秩序。系列報道共五篇，本篇為第三篇，聚焦「特朗普主義」能否讓美國「再次偉大」。



台灣大學政治學系教授張登及撰文指出，就冷戰經驗而言，中美之間如果「脱鈎」成為主流，則國際秩序遲早大難來臨。（多維新聞）

美國受歡迎有什麼意義

而針對「特朗普主義」可能腐蝕美國影響力、掏空美國軟實力，是否真能讓美國再次偉大，張登及表示，這要看「偉大」如何定義。

張登及指出，對特朗普來說，「偉大」不是如奈伊（Joseph S. Nye）等人所說，在世界各地縱橫捭闔、調和鼎鼐，受到各國擁戴，接著用《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）、《經濟學人》（The Economist）、皮尤研究中心（Pew Research Center）的民意調查，證明自己在世界各地廣受歡迎。

「當年克林頓（Bill Clinton）、奧巴馬（Barack Obama）在許多國家的民調都領先，倒是小布殊（George W. Bush）執政期間（2000年-2008年）有所下跌，在部分國家的民調還一度落後普京（Vladimir Putin）與胡錦濤，連帶美國的好感度也在部分國家落後中國，甚至西方國家也有不少民眾不認同小布殊。」張登及表示，背後原因可能是中東戰爭，但奧巴馬上台後，美國與總統個人的民調都有所回升，包括在中國，2010年上海世界博覽會時，美國館甚至有奧巴馬與希拉里（Hillary Clinton）的錄影致詞，完全是接觸主義的思想體現。

「但從特朗普的角度來看，這麼做是沒用的，到處經營美國形象只是在浪費錢。」張登及指出，特朗普認為的「讓美國再次偉大」不是這種偉大，而是美國能跟各方收帳才是真偉大，「各國都要投資美國、好的工廠都要搬到美國，讓美國製造業復興。」

張登及表示，在特朗普看來，奧巴馬、克林頓、共和黨建制派是用「外包」方式促進美國表面的經濟繁榮，但這也導致了「鄉下人的悲歌」（Hillbilly Elegy，副總統萬斯同名著作），也就是鐵鏽帶等舊工業區的逐漸破產，例如底特律等地區逐漸破落，「在特朗普看來，工作都被中國、印度、日本甚至歐盟搶走，最終是這些國家再度偉大、而不是美國，美國光是受到世界各地歡迎，又有什麼意思？」

2025年5月30日，美國賓夕法尼亞州美國鋼鐵公司歐文工廠（US Steel Corporation-Irvin Works），美國總統特朗普（Donald Trump）向鋼鐵工人發表講話。（Reuters）

「偉大」如何定義

因此關於「特朗普主義」是否能讓美國「再次偉大」，張登及指出，特朗普會認為，只有美國人才能決定美國偉不偉大，而不是其他國家民調反映美國是否受人愛戴。從奈伊等人的角度來看，美國受人愛戴，才能降低在世界各地推行政策的成本；但特朗普認為，只要美國夠強大，就沒有成本，「我逼你又如何？你不愛戴我也必須要讓步；我要台積電來，你疑美又能怎麼樣？」

張登及再分析，特朗普的「讓美國再偉大」，就是他不顧「公共外交」（public diplomacy）與「國家形象」（national image），所以也關閉了美國國際開發總署（USAID），因為特朗普認為這都是自由派、建制派浪費錢的作法，而且還勾結其他國家的自由派。又如荷里活（Hollywood，又譯好萊塢）、矽谷、華爾街，在他看來也同樣勾結各地自由派，一起推廣「黑命貴」（BLM）、ESG（環境、社會和公司治理）、DEI（多元、平等和包容）。「在特朗普看來，這是一個巨大的陰謀，導致了美國無法偉大。但奈伊等人，包括民主黨與一些共和黨建制派，認為這些理念反而是美國偉大所不可或缺的部分。」

張登及指出，因此最終還是要回到「偉大」的定義，有人認為特朗普這種做法是不可持久的，也就是將公共外交、國家形象都犧牲掉後，未來美國的行動成本會越來越高，因為各方都口服心不服；「但特朗普認為，世人本來就是口服心不服，凡是與自己交易的對手，也同樣如此，自己做生意一輩子，仇家本來就很多，卻還不是關關難過關關過，一路贏到底。」

張登及補充，對特朗普與支持特朗普的人來說，美國偉大不需要別人認可，美國能夠壓服別人就是偉大；但對共和黨建制派、民主黨進步派來說，特朗普的作法會讓美國未來的行事成本越來越高、公信力越來越差，其他國家一開始是口服心不服，久而久之就會口不服心也不服，本來是敢怒不敢言，之後可能就是既敢怒、又敢言。

張登及以聯合國大會涉及巴勒斯坦的相關議題，以及各國對「兩國方案」的支持為例，「包括近期的英國、法國、加拿大、澳洲，越來越多國家表態支持『兩國方案』，特朗普雖以關稅威脅加拿大，但各方或許都在觀望特朗普的2026年期中考，認為他可能『被當』，但特朗普自信會一路贏到底，接著就是看雙方博弈。」

張登及總結，特朗普不認為美國需要被承認「偉大」才是「偉大」，美國人覺得自己「偉大」、各國莫敢不從就行。