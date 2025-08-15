張登及談特朗普・五｜中美不是G2　中國也會拒絕G2

8月1日前夕，新一波「對等關稅」（reciprocal tariffs）結果陸續公布，部分國家在維持自主、拯救市場的兩難中掙扎前行，正如美國也在彰顯影響力、透支國家威望的天平上來回擺盪。8月6日，特朗普（Donald Trump）又公布針對半導體的新關稅：在美設廠即可免稅，否則將被課徵100%的高稅率。顯然，這場掠奪的結構雖已成形，卻遠還沒有走到終點。



而從更宏觀的視角來看，不論是4月以來的關稅戰，或是面向中東、俄烏戰場的驚人政策，這次的「特朗普主義」（Trumpism）與上次相比，力道明顯增強。當然，被稱作「深層政府」（Deep State）的建制派精英並沒有消失，特朗普也因為無法擺脫美國長期的政治慣性，導致了「TACO」（Trump Always Chickens Out）嘲諷的如影隨形。



但無論如何，「特朗普主義」確實正在衝擊國際秩序，新型態的中美俄互動也在一片混亂中醞釀成形：面向台海問題，特朗普本人並不避諱把台灣當成中美談判籌碼；但面向俄烏前線，特朗普似乎又有意迫使烏克蘭「顧全大局」，好讓美國操作「聯俄制中」。而在全球南方崛起的時代背景下，這段博弈又與中小國家的戰略對沖相糾纏，展演了「新冷戰」與「多極化」的相互拮抗。



展望未來，國際格局似乎帶有舊印記，卻又好似煥然一新。針對「特朗普2.0」的未來脈動，《香港01》專訪到台灣大學政治學系教授張登及，探討特朗普主義如何牽動美國對外政策，又將如何影響中美俄互動，進而形塑新時代的全球秩序。系列報道共五篇，本篇為第五篇，聚焦「特朗普2.0」的中美如何互動。



台灣大學政治學系教授張登及。（資料圖片）

特朗普如何看待中國

關於特朗普如何看待中國，張登及表示，特朗普欣賞強人，羨慕強人任期更常、可以掌握全局，「但他對中國的最差印象，應該就是『骯髒十五國』（the dirty 15）排名第一，也就是賺最多美國錢、『偷走』美國最多工作。」

不過張登及也指出，特朗普往往不強調責任在中國，而是認為拜登（Joe Biden）、民主黨、其他前人要負最大責任。例如特朗普曾表示，是誰讓美國人失去工作？就是讓中國加入世界貿易組織（WTO）的克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）；再來就是奧巴馬（Barack Obama）與拜登的「接觸政策」，讓中國繼續賺錢。

「特朗普認為是『自己人』的錯，所以必須先處理『自己人』，敵人雖然可惡，但配合敵人的內部叛徒更加可恨。」張登及表示，在特朗普看來，敵人本來就會跟自己競爭，但敵人能夠騙到美國的錢，原因當然是國內出了叛徒，所以必須發動「特朗普主義式的革命」，例如政府效率部（DOGE），就是某種新保守主義革命的產物。

「但這也只限特朗普個人，某種程度來看，基於特朗普的特殊屬性，這或許會是中國的戰略機遇期。」張登及指出，特朗普身旁的「中國優先派」，其實還是跨黨派的組成，認為中國不只是經貿上「佔便宜」，更是意識形態上的競爭者，所推銷的「中國故事」也可能會有人買單，尤其特朗普已經破壞了美國的軟實力（soft power），可能會導致中國形象的更容易被接受。「在這派人看來，中國威脅不只是貿易威脅、西太平洋上的地緣政治威脅，更有『中國故事』對『美國燈塔』的威脅。」

張登及再提到，特朗普並不在意「中國故事」與「美國燈塔」的博弈，各方對美國再怎麼不滿，美國依舊「至上」（primacy）、也依舊是老大。「要外匯存底，就必須存美金；覺得美金不可靠，現在美國也開始規範比特幣（Bitcoin）。換句話說，在美金與比特幣的賭場，美國都是莊家。另外也可以購買特朗普幣（$TRUMP），證明自己與特朗普是兄弟。」

但這也僅限特朗普本人。張登及認為，北京雖對美國政府多有撻伐，但對特朗普似乎還是留有餘地，也就是希望保持最高層關係。「當然很難預期特朗普哪天會失去耐心，目前還沒看出這個跡象。」

而關於外界熱議的「習普會」，張登及表示，特朗普有時會說出很任性的話，例如在某段時間持續表示，「我很期待與習近平會面，我在電話中接受了邀請。」結果之後一段時間，各方就盛傳「特朗普很想見習近平」，於是特朗普又改口稱「我不會見習近平，除非他邀請我。」但美方似乎又已開始安排所謂「10月會晤」，只是究竟要在哪個地點會面，有人說可能是特朗普訪華，也有人說可能在APEC，目前尚不可知。

「特朗普還是要面子，他想讓外界認為，自己是地球上，唯一能同時『搞定』習近平與普京（Vladimir Putin）的領導人，其他人都不行。」張登及指出，特朗普一定要借一個機會，展現自己「搞定了」中俄領導人，證明其他各方的任何「主義」都無效，只有自己出馬才有用。「但這就很容易被中俄視作戰略機遇，也就是只要讓特朗普認為『我成功搞定中俄了』，各方接下來就都好辦自己的事。」

2025年8月12日，俄羅斯莫斯科（Moscow）市中心一間禮品店的貨架上，擺放着印有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統特朗普（Donald Trump）肖像的傳統俄羅斯娃娃。（Reuters）

多極世界還沒到來

而關於特朗普對多極世界的看法，張登及表示，特朗普或許不像萬斯（JD Vance）、魯比奧（Marco Rubio），年輕且對理論性事物有一定吸收力，所以至今也沒有對「多極化」的概念發表公開評論，特朗普在意的就是美國「至上」、而且不付「公共財」（public good）。而不付「公共財」的「至上」，其實就不是「霸權」（hegemony），這也就容易讓人想到「多極化」（multipolarity），

「特朗普或許也不喜歡『多極化』，因為這就無法彰顯美國是老大。但他的部屬或許會因此推論：總統如果不喜歡『霸權』，或許就是偏好『多極』，而且『多極』的趨勢不可阻擋，美國也沒有必要阻擋，這點在魯比奧的專訪中也可以看到。」張登及表示，魯比奧的發言體現了：重點是美國如何在「多極」中維持「至上」、讓其他國家挑戰不了。「但他們或許沒有考慮到，就算在『多極』中保持『至上』、也就是『第一極』，只要其他各方聯合起來反抗，『第一極』還是可能會輸。」

張登及指出，這其實就是「多極」的定義，也就是在多強國共存的局面下，任兩個或多個強國聯合起來，就有可能擊敗另一個；「霸權」則意味著，所有強國聯合起來，也至多是跟霸權國打成平手、甚至會輸。而在多極的情況下，任兩個強國對決，輸贏其實都無法預料，「例如在多極局勢下，美國其實就沒有百分之百的把握打贏中國」；但如果美國實力是霸權等級、中俄只是強國（major powers），美國其實可以擊敗中國，甚至中俄聯合，美國也不見得會輸。

張登及分析，因此要探討「多極化」趨勢，從美國的主觀意願來看，特朗普本人並沒有提過，但其部屬與幕僚曾經表述：「多極化」的趨勢不可阻擋，要再繼續以過去的方式粉飾太平、堅稱沒有「多極化」，是不切實際的，但美國依舊要盡力維持「至上」。

但張登及也指出，如果「多極化」是一個趨勢，其實也還是相對緩慢的趨勢，「只能說現在正朝這個方向前進，而不是說當下已經形成『多極』，因為目前的國際秩序，還是在從『美國霸權』到『美國至上』、再從『美國至上』到『多極』的過程中。」

張登及表示，美國希望這個過程能停在「美國至上」的狀態，而不是真正走向「多極」，如此一來美國就不會被挑戰；如果最終國際秩序真的形成「多極」，那麼美國就只是許多強國中的其中一國，其實也就像當年19世紀到20世紀的英國。

2025年8月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在位於華盛頓特區的甘迺迪中心（The Kennedy Center）發表演說。（Reuters）

中美還不是G2

至於中美當下是否已經形成G2（兩極）結構，張登及表示，正因現在只是走向「多極」的過程，所以中美還不能被稱作G2。

張登及指出，美國雖在貿易生產、經濟總量上的占比持續下降，卻還是有制度優勢，包括美元霸權、石油美元制度，現在又想在加密貨幣佔據先機，以及用強迫的方式壟斷把控高階晶片的設計與生產，以及封堵其他國家在科學技術上的挑戰。中國雖能用稀土或其他方法突圍，卻也只能起到減緩作用。就算新質生產力迭有突破，也未必能解決產能過剩、內需不足，以及西方集團帶頭抵制中國製造、中國標準、中國知識等問題。

「當然，世界上能夠減緩美國加固自身優勢的國家，目前看上去也只有中國，俄羅斯更多是扮演軍事牽制的角色。」但張登及也表示，俄羅斯有的頂多就是勢力範圍與核子武器，在所有其他領域都沒有作用，例如經濟規模也只到廣東省層級，「當然也有分析認為這可能是低估，因為盧布貶值了，如果用購買力平價來看，俄羅斯或許會再強一些。」

但張登及強調，目前確實只有中國能在所有戰線上抗衡美國，「不過抗衡不表示中國能在所有戰線與美國打成平手，其實至今在大多數戰線，也依舊是美國佔優。」

張登及指出，當下其實是從「美國霸權」走向「美國至上」的過程，特朗普主義者們也更偏好「至上」，而不是自由主義制度者們的「霸權」。但這段移動並沒有導致中國在短時間內迅速成為「兩極」的其中一極。「其實從中國的角度來看，中國過去就拒絕成為G2，現在也會持續拒絕。」

張登及指出，如果中國承認自己是G2，也就成為過去毛澤東「三個世界論」的「第一世界」，「當時這個詞是指蘇聯與美國，雙方都是霸權主義，但中國宣誓自己不會做霸權主義，如今怎會做G2？」

2025年7月24日，中國國家主席習近平和中國外交部長王毅在北京人民大會堂舉行的第二十五屆歐盟-中國領導人峰會開幕式上聆聽致詞。（Reuters）

張登及表示，中國希望成為「在所有領域都有能力制衡美國的國家」，但不會願意承擔「G2」頭銜，也不願意在所有領域提供美國過去數量的公共財，雖然「說好中國故事」能讓自己成為被欣羨的對象，但各國要不要來學中國模式，其實還是各國自己的事，中國不會再想搞「革命輸出」。

張登及指出，各國只要不挑戰中國的核心利益底線，例如碰觸台灣、新疆、西藏問題，中國其實也不會干涉太多，例如關於各國是否使用華為，中國不會像美國威脅要收回巴拿馬運河般，要求非洲國家禁用Vodafone、BT。「這還是華人『天下秩序』的反映，相對比較鬆散，以不治治之，不是有為、積極改造他國的治理。」

張登及分析，歐美社會契約論所建構的國際秩序，是通過各種綿密契約來建立，包括雙邊與多邊契約，最終都要回歸到自然法的、普世皆準的法理，接著進行管理。但中國式的天下國際秩序是一種「不治之治」，也就是願意來朝者以禮相待、厚往薄來，不願意者只要不踩中國的核心利益底線，就任之由之。

「我也不認為中國經過精打細算、以及根據過去的歷史傳統，會想要擔任世界霸權。在過去的天朝秩序下，如果東亞是一個世界、中國是霸主，這也是相當鬆散的秩序。」張登及表示，中國不會在越南、暹羅發生事變時，非要跑去主持公道、而且非要擺平當地，中國並沒有這種欲望，「至多就是要求各國不要踩中國的核心利益、對中國要有禮，也就是把名分與角色處理好，關係就會好，關係好了事情也就會順利，不用特別強調普世的標準與契約。套用中國在烏克蘭問題上著名的主張：根據事情本身的複雜經緯與是非曲直妥善處理，基本上就是個案化。」

張登及也提到，「全球南方」就是美國式秩序經營與中國式秩序經營的競爭場域，但中國並沒有要將美國從全球南方擠壓出去，而是希望近悅遠來，也就是如果有國家想用中國模式，美國不應該逼各國選邊。「例如東盟（ASEAN）不選邊，這對中國的意義就是，中國可以在當地以自己的方式進行經營；而美國現在的做法，其實就是在逼澳洲、韓國、日本選邊，相信也有要求越南、泰國，但中國就不是這種風格。」

張登及總結，這歸根結柢，就是兩種不同世界秩序的競爭。