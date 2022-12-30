俄烏戰爭下的科索沃衝突：塞爾維亞也在準備「特別軍事行動」？

2022年下半以來，科索沃局勢持續緊張，導火線便是涉及主權爭議的車牌、身份證問題。

今年6月，科索沃當局公布新規，要求當地塞族（塞爾維亞）人須在8月1日前將車牌、身份證件換成科索沃規格。這一舉措挑動了科塞之間的敏感神經，畢竟科索沃雖在2008年宣布獨立，其原宗主國塞爾維亞卻始終不承認其國家地位，而居住在科索沃北部的塞族人亦持續使用塞方簽發的車牌和證件，拒絕承認科方簽發的相關證件，彰顯自身對科索沃主權的否認。故科索沃當局公布新規後，有數百名塞族人上街示威。

而後局勢持續升級，科索沃當局只好與歐盟、美國大使進行磋商，同意將計劃延至9月1日實施，科塞雙方亦在8月27日就身份證明文件爭議取得共識，在此問題上相互讓步。但車牌爭議依舊持續延燒，生效日期也再推遲至11月1日，科索沃境內的塞族人則持續表示不滿，並在11月5日宣布將自政府及公共機構辭集體職辭。

2022年12月11日，科索沃警察在米特羅維察鎮的大橋上巡邏。（Reuters）

進入12月後，局勢明顯升級。10日當天，科索沃塞族人發起示威，以大量貨車、救護車、農業用車堵路，要求科方釋放此前示威中被捕的塞族前警察，導致了科塞過境點的交通堵塞，示威民眾更與警方爆發衝突。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示將向北約部署的科索沃和平實施部隊（KFOR）提出請求，要求允許塞方派兵到科索沃保護塞族人，但又稱「知這要求不會獲得批准」。無論如何，這是塞爾維亞首次動用1999年結束科索沃戰爭的聯合國決議項下條款。

12月26日，塞爾維亞媒體報道稱，美國、英國、法國、德國和意大利已經發出「最後通牒」，要求武契奇讓科索沃北部的塞族人在24小時內清除路障，結束與當地政府的對峙，否則其將允許科方強制清除路障，塞族人的傷亡恐難避免。26日當晚，武契奇下令塞爾維亞軍隊、員警進入最高級別戰備狀態，據塞國國防部表示，此舉是為維護塞爾維亞的主權和領土完整，保護不論居住在任何地方的塞爾維亞公民免受恐怖威脅。言下之意，便是塞軍可能進入科索沃北部的塞族聚居區。

此一動作與姿態，引發了巴爾幹火藥桶復燃的隱憂，也讓外界猜測，有俄羅斯先例在前，塞爾維亞是否會對科索沃進行「特別軍事行動」。

科索沃北部地區12月27日的局勢持續緊張，有塞族人在當地設立路障，與科索沃政府對峙。（Reuters）

科索沃模式的維繫基礎

而要分析這一問題，須先辨明「科索沃模式」的維繫關鍵。

1991年，科索沃地方勢力舉行獨立公投，投票率高達90%，支持科索沃獨立的民意多達98%，但公投結果不被承認；1995年起，科索沃游擊隊與塞爾維亞治安部隊發生多起衝突，局面迅速失控、引爆種族仇殺，以塞爾維亞為首的「南斯拉夫聯盟共和國（SRJ）」（前南斯拉夫開始解體，由塞爾維亞與黑山組成）選擇出兵鎮壓，北約亦在1999年介入，並在未經安理會同意的情況下，對南斯拉夫聯盟祭出大規模空襲，後者只能被迫退兵，默認維和部隊進駐接管科索沃的既成事實。

此後科索沃便在聯合國託管下實質獨立，塞爾維亞對其僅有名義上的主權，而無統治能力。多年來科索沃持續向塞爾維亞表明獨立意願，但後者始終堅持「自治不分裂」的談判底線，最終科索沃眼見協商無果，便於2008年2月17日自行宣布獨立。塞爾維亞雖無法接受，卻不得不在北約、聯合國強壓下低頭，宣布「絕不放棄科索沃主權」，但保證「絕不使用武力阻止科索沃獨立」。

2022年12月14日，科索沃塞族人在科索沃主要由塞爾維亞人居住的北米特羅維察小鎮（North Mitrovica）內封鎖道路。（Reuters）

時至今日，科索沃已被119個國家承認，包括美國、英國、法國、德國、沙特阿拉伯、土耳其、以色列等；但仍有一定數量的國家不承認科索沃獨立，包括塞爾維亞、俄羅斯、西班牙、中國等。這一現象導致科索沃無法正式參與諸多國際組織，例如北約、聯合國與歐盟，科塞之間亦不時為了主權管轄的事務性問題，發生政治摩擦。

以車牌問題為例，其早在2021年便曾上演，彼時塞族人亦發起堵路示威，塞爾維亞則不滿科索沃派遣大批特警部隊駐守邊境，故威脅要以武裝優勢「接管」當地塞族人社區。後在歐盟介入斡旋下，衝突以雙方達成協議落幕，科塞同意北約部隊在北科索沃巡邏維穩，兩地車輛則以特殊貼紙遮蓋國家標誌，使民眾得以在邊界自由移動。

綜上所述，「科索沃模式」包含以下三個特點。第一，爭議地區的主權變動未獲原宗主國承認，但後者實質放棄了軍事收復的努力；第二，爭議地區的主權變動受到域外大國的軍事與外交支持，提高了原宗主國的收復成本，導致後者傾向接受既成事實；第三，爭議地區與原宗主國的摩擦長期化，但凍結現狀對各方來說皆是相對低成本的選項，故摩擦往往會在域外勢力調解、衝突雙方的自我克制下落幕。

簡言之，「科索沃模式」並非完美解方，但塞爾維亞難敵北約大軍壓境，卻是這一模式得以維繫多年的關鍵基礎。

2022年12月11日，科索沃塞族人在科索沃主要由塞爾維亞人居住的北米特羅維察小鎮（North Mitrovica）內封鎖道路。（Reuters）

俄烏戰爭給了雙方升級底氣

聚焦現下的東歐戰略環境，北約勢大的格局悍然未變，故塞爾維亞雖進入最高級別戰備狀態，卻不太可能貿然發兵接管科索沃北部的塞族社區、甚至收復整個科索沃，畢竟此舉必然引發北約、聯合國介入，而其結果將不是科索沃迎來「滅國之戰」，反較可能是塞爾維亞再次千瘡百孔。故由後續發展可見，在武契奇斡旋下，科索沃司法部門已於28日釋放塞族前警察、轉為軟禁，科索沃北部的塞族人亦同意於29日上午開始拆除路障，塞爾維亞軍隊的最高級別戰備狀態也隨後取消。

平心而論，科塞之間的車牌問題本可通過協商解決，此次卻一路升級到塞爾維亞進入戰備狀態、動用1999年聯合國決議項下條款，反映的是雙方對科索沃模式存在諸多不滿，並皆有意借俄烏戰爭的「機會之窗」，升高對峙層級，換取各自心之所向的政治利益。

在科索沃一方，其心心念念要獲得國際承認，希望加入聯合國與歐盟，卻因各方擔憂此舉可能導致塞爾維亞激烈反彈，故始終沒能得償所望。眼下俄烏戰爭難止，科索沃應是認為，歐美無法再承擔東歐爆發新戰事的政治、經濟成本，且向來支持塞爾維亞的俄羅斯正深陷戰爭泥淖，想必暫時無法做塞國靠山，故此時升高科塞對峙，將有助科索沃對西方反向勒索，即便實質成果可能並不顯著。

例如12月14日科索沃便正式簽署文件，提交加入歐盟的申請。但在此之前，塞爾維亞已經排隊等候多年，歐盟儘管有心偏袒科索沃，卻也不敢在此議題上對塞爾維亞「捋虎鬚」，故僅是接受了科索沃的申請，而未許下任何承諾，也比應對「烏克蘭申請加入歐盟」時低調許多。

2022年12月11日，科索沃塞族人在科索沃主要由塞爾維亞人居住的北米特羅維察小鎮（North Mitrovica）內封鎖道路。（Reuters）

塞爾維亞則不滿西方長期偏袒科索沃，並認為歐盟作為科索沃問題的主要協調方，根本未對核心議題的談判進行有效指導與監督，無形中讓科索沃當局有恃無恐，於近年一再要求與塞方對等互惠，這才會有車牌問題與各式衝突的屢次爆發。而歐盟對此縱容無視，科索沃遂漸以單方面法律準則為依據，升級行動、刺激塞族與塞爾維亞政府。

故面對此次車牌爭議，塞爾維亞同樣利用了俄烏戰爭的機會之窗，即研判歐洲禁不起另一場戰爭的爆發，大膽升高了應對層級，要展現塞方的政治立場與態度。當然面對歐美社會，塞爾維亞也有自己的長期政治議程，包括加入歐盟、讓科索沃的塞族人成立自治聯盟、讓北科索沃併入塞爾維亞等，在此次與歐盟官員的秘密談判中，塞爾維亞或許也有提及。但歐盟也有自己的政治議程，例如塞爾維亞之所以申請入歐多年未果，便是歐盟希望進行條件交換，即用塞方默許科索沃加入聯合國等國際組織，換取塞爾維亞的快速入歐。想當然耳，塞方不可能答應，即便溫和派政治人物敢於決斷，塞爾維亞的洶湧民意也不可能同意。

綜上所述，此次情勢看似緊張，其實科塞雙方皆無交火意願，而是要藉此獲取政治利益，只是歐盟與聯合國都未敢隨意許諾，原因便是擔憂多做多錯：一旦過度偏惠科索沃，便需要照顧塞爾維亞的感受，如果往復之間落差太大，科塞衝突可能再起。當然不論是北約、歐盟或聯合國，都是相對偏惠科索沃的組織，儘管其不太可能煽動科索沃生事，卻也不容易阻止科索沃爭取與塞國「平等互惠」的行動。

眼下車牌問題未解，僅是將到期日延至2023年4月，期間將分階段實施，當然若依照2021年前例，科塞或能再協調以貼紙方案解決，只是這取決於雙方的政治考量，以及克制情勢的意願。如前所述，科索沃模式雖凍結了戰火，卻難阻雙方衝突，未來就算車牌問題解決，科塞之間仍會圍繞主權議題，發展出各式各樣的摩擦，科塞雙方更會依照政治需求，升級對峙狀態。在可見未來內，科索沃問題即遍不會引爆大戰，卻注定會反覆陣痛。