納米樓爆煲！黃大仙鑽嶺198呎開放式250萬沽　六年狂蝕38%

市區納米樓錄得勁蝕個案。入伙不足7年的黃大仙鑽嶺，一伙實用面積不足二百呎的開放式單位，新近以蝕讓價230萬元沽出，原業主持貨6年多，帳面勁蝕38%。



上述成交個案為鑽嶺高層F室，實用面積198平方呎，採開放式間隔，在4月中以250萬元沽出，成交呎價12,626元。

原業主2019年400萬入市接火棒

原業主於2019年5月份以400萬元買入該單位，持貨六年，帳面蝕150萬元或38%。

鑽嶺高層F室，實用面積198平方呎，採開放式間隔。

2015年一手樓花開賣 當時成交價363.5萬

值得留意，鑽嶺最早於2015年以一手樓花形式開賣，上述單位對上一位業主在當時以363.5萬元向發展商買入，成交呎價高達1.87萬元。其後在2019年成功以400萬元沽出，升值大約10%。

意味上述最新蝕讓個案，原業主在6年前高位接火棒，目前單位樓價也跌穿2015年一手成交價。