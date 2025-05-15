鰂魚涌康怡花園「海嘯貨」620萬蝕沽　長情業主買入28年都蝕住走

樓價處於低位，部分金融海嘯貨多年後仍錄蝕讓。鰂魚涌康怡花園一伙兩房單位最新以620萬元沽出，呎價10,403元。原業主於1997年金融海嘯時期高位買入單位，28年後帳面仍要蝕讓15萬元離場，輕微貶值2%。



市場消息表示，該單位為康怡花園D座中層16室，實用面積596平方呎，兩房間隔，望內園景。單位早前推出放盤後，近日以620萬元沽出，折合呎價10,403元。

持貨28年帳蝕15萬

根據中銀及恆生銀行網上估價顯示，單位的估值分別為663萬及705萬元。按最新成交價計算，造價較估價低出6%至12%。

原業主早於1997年以635萬元購入單位，持貨28年轉手，帳面仍需蝕讓15萬元，單位多年來樓價貶值2%。