將軍澳廣明苑兩房割價13%去貨　綠表客斥415萬承接、呎價不足7千

白居二陸續投入市場，部分綠表客趁機加快入市。將軍澳廣明苑一伙三房單位，其業主放盤5個月，終減價13%獲綠表客以415萬元買入，呎價僅6,905元。



世紀21物業分行經理魏仕良表示，該成交單位為廣明苑廣昌閣（A座）中層2室，屬向南三房間隔，實用面積601平方呎，外望城市景。據代理透露，單位最終以415萬元成交，相比業主今年1月的放盤價480萬元，累計減價65萬元，減幅達13.5%，以實用面積計算，成交呎價為6,905元。

↓↓廣明苑廣昌閣（A座）中層2室↓↓

長情持貨27載 單位升值逾兩倍

魏仕良續指，原業主於1998年4月以130.4萬元（未補地價）購入該物業，持有至今約27年後，以415萬元成功售出，帳面大幅獲利284.6萬元，物業升值約2.2倍。