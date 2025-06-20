西九住宅地擬建7幢住宅涉1995伙　規劃署不反對　料城規會開綠燈

西九管理局就區內住宅地向城規會遞交規劃申請，擬發展7幢住宅大樓，可望維港景，涉及1995伙，預計2032年落成。對於上述申請，規劃署表示不反對，該申請將於今日（20日）在城規會討論，料有望獲「開綠燈」通過。



項目位於西九文化區之內，發展地盤面積約21.5萬平方呎，項目將以地積比率約2.08倍發展，擬建7幢、樓高22至27層住宅大廈，設3層平台，提供附屬住宅設施，如會所和零售﹑餐飲及娛樂設施用途。

擬建7幢共1995伙住宅

項目總樓面面積約138.9萬平方呎，當中住用樓面約116.8萬平方呎，非住用樓面約22.1萬平方呎，料可提供1,995伙住宅。另申請人又指為保持設計靈活性，申請旨申請核准規劃控制參數，未來或與公私營機構合作在設計方面進一步制定發展計劃。

另外亦申請輕微放寬非建築用地限制，以興建全氣候及無障礙公共行人天橋和園景平台，方便連接項目三個平台及改善整體的行人步行環境。

是次申請計劃符合西九區的規劃意向、增加私人住宅供應

最後申請人指，是次計劃符合西九區的規劃意向及發展圖則要求、可保留「其他指定用途」區的混合用途理念、於混合用途鄰里區內的住宅社區創造獨特的藝術及文化體驗、改善公共行人連接和提升體驗，以及增加私人住宅供應。