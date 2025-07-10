元朗區連錄租金破頂　好順泰大廈呎租42元　創區内「樓仔」新高

租務旺季的租盤需求急增，推動租金升勢更為顯著。元朗區近日接連錄得租金破頂成交，包括尚悅‧嶺一伙開放式單位最新以月租8,800元租出，呎租約45.1元，創屋苑呎租新高紀錄。業主於2018年一手買入單位，享3.2厘租金回報。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，上述單位為尚悅‧嶺1座中層K室，實用面積195平方呎，開放式間隔。單位最初月租叫價9,000元。由於內櫳企理，配置齊備，加上樓齡新，吸引一名機組人員洽詢。最終議價後以8,800元承租，折合呎租約45.1元，創屋苑呎租新高紀錄。

據悉，業主於2018年以331.44萬元一手買入，持貨7年，租金回報約3.2厘。

尚悅．嶺。（資料圖片）

呎租創元朗市中心「樓仔」新高紀錄

另外，元朗的好順泰大廈亦錄得租務新高。單位位處B座中層3室，實用面積259平方呎，一房間隔。單位新近以月租10,800元租出，折合呎租達41.7元，創大廈新高；同時亦創下元朗市中心「樓仔」的呎租新高紀錄。

業主於2020年以390萬元購入單位，持貨約5年，租金回報約3.3厘。