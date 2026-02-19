貪買完即刻收租 投資客430萬「盲買」聚康山莊雅裝戶 回報3.6厘
撰文：李煥好
出版：更新：
租金水平持續向上，吸引投資者加快入市。屯門聚康山莊一伙兩房單位，最新以430萬元售予投資客，呎價約10,047元。據悉，該買家心儀單位附雅緻裝修，加上連租約出售符合其投資意向，故拍板購入。而原業主約9年前購入單位，現轉手帳蝕約10萬元或約2.3%。
祥益地產高級分行經理古文彬表示，上述所錄成交單位為聚康山莊5座低層E室，實用面積428平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位日前獲區內投資客垂青。
連租約裝修盤吸引 買家「盲買」作投資
該買家鍾情單位內籠附雅緻裝修，更考慮到現時已有租客正在租住，毋需再花費心思放盤；遂決定「不睇樓」，並參考同類型單位間隔及放盤相後，以430萬元連租約購入上址，作長線投資之用，呎價10,047元，屬市場價成交。代理透露，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為1.3萬元，租金回報率約高達3.6厘。
↓↓聚康山莊5座低層E室↓↓
+2
上手持貨9年 帳蝕10萬走
資料顯示，原業主於2017年以約440萬元購入單位，持貨約9年轉手，帳面虧蝕約10萬元或約2.3%。
