保誠提早續租國金一期3層樓面共6萬呎　市傳月租830萬、呎租140元

核心區寫字樓市場略為回暖，市場再錄大額租務。大型保險公司保誠（2378）提早續租中環國際金融中心（ifc）一期合共三層樓面，市傳月租高達約830萬元，呎租約140元。



據悉，上述最新租務為國際金融中心（ifc）一期的5樓9室至16室、13樓全層及15樓全層，總面積約59,304平方呎，最新由PRUDENTIAL HOLDINGS LIMITED（保誠）提前續租兩年，新租約期為2029年至2031年，其後再有權續租多3年。據市場消息，新租約月租高達約830萬元，呎租約140元。

事實上，保誠早於2008年已落戶國際金融中心（ifc）一期，而目前租約正租用上述相關樓層作為集團總部。

值得留意，在2025年2月份，市場曾一度流出保誠有意搬遷，改為租用銅鑼灣重建項目港島壹號中心（One Causeway Bay）的最頂3層樓面，涉及6萬平方呎，呎租水平約60元，並料有機會取得該幢商廈的命名權。

國際金融中心二期Two ifc和一期One ifc。

左起為國際金融中心二期Two ifc和一期One ifc。

不過，隨阿里巴巴（9988）於同年10月以72億元收購港島壹號中心的最高13層樓面，預計保誠難以進行總部搬遷，因此保誠傾向繼續租用國際金融中心（ifc）一期。

此外，保誠近期亦有進行擴充，如在5月份，市場傳出保誠租用鰂魚涌太古坊一座合共3層樓面，涉及約6萬平方呎，以作整合業務，呎租料約50元。

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