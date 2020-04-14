Switch 10.0.0系統更新｜實測數碼版遊戲極速傳至SD卡(設定教學)

實用教學
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【任天堂Nintendo Switch系列更新支援數碼版遊戲從主機傳送至SD卡】Nintendo Switch的10.0.0版系統更新已提供下載，新增了可從主機內部記憶體儲存移動數碼版遊戲資料至SD卡的功能，相信更能為主機節省容量、更方便玩家。

Nintendo Switch玩家總有些時候想要在另一部主機上打開之前玩過的數碼版遊戲，要是該主機沒有安裝遊戲，便需要重新下載。Nintendo Switch最近推出10.0.0版更新，終於容許玩家將eShop數碼版遊戲的資料轉移至SD卡，以後就可以為主機慳更多位。

10.0.0版Nintendo Switch主機系統更新，讓玩家能夠把「可下載的軟體、更新資料及DLC」由主機內存移動到外部儲存的SD卡（如micro SD卡）。玩家首先要更新Switch至10.0.0版（點擊放大圖片細睇詳情）：

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記者以早前從eShop購買的數碼下載版《薩爾達傳說：曠野之息》（有高達14.4GB龐大數據用量）及Nintendo Switch Lite實測「機過卡」資料轉移（點擊放大圖片細睇詳情）：

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是次10.0.0版系統更新除了加入「機過卡」功能外，控制器設定方式增至五種，用戶個人資料還新增了更多《集合啦！動物森友會》（動物之森）的Icons款式，以及書籤功能。

系統升級至10.0.0版後，用戶個人資料還新增了更多《集合啦！動物森友會》（動物之森）的Icons款式。（Nintendo Switch Lite擷圖）

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