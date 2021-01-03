Gmail可以自行修改Google帳戶名稱，讓對方立即「認出／認不出」你的信件！本文教各位在Gmail修改電郵名稱，方便你跟公司同事或客戶來回郵件時，方便對方一眼便認得你來信。當然，想寄匿名信件，也能透過這方法來隱藏本來的寄件者電郵名稱。

Gmail要改自己帳戶的寄件人名稱好簡單，只需打開Gmail設定，在「帳戶和匯入」分頁中便可以處理。即睇：

👇👇👇Gmail寄件人帳戶自訂名稱簡單教學！點圖放大睇簡單4步為Google帳戶改名！👇👇👇

針對家人、朋友、同事或客戶等不同收件人群體，可以分別建立多個相應的帳戶名稱。即睇：

👇👇👇Gmail寄件人帳戶建立多組可切換名稱簡單教學！點圖放大睇簡單4步為Google帳戶設定多組寄件者名稱及電郵地址！👇👇👇

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👇👇👇【相關圖輯】Google Drive/Photos/Gmail閒置兩年將被刪！點圖放大看，用家必睇6條Q&A學一招設定自救帳號！👇👇👇

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請按此繼續閱讀了解更多👉👉👉Google Drive/Photos/Gmail無用兩年將被刪 6條Q&A教你如何自救

同場加映👍：Gmail慳位瘦身最強教學

【Gmail清位釋放儲存空間】Google在11月1 日向全世界的Google Photos用家發出電郵指，由2021年6月1日起，以「高畫質」備份的所有新相片和影片，將會計入 Google帳戶的15 GB免費儲存空間或者用戶購買的任何額外儲存空間。

這表示免費用開15 GB上限的用家，明年年中便開始受限。未來備份得太多高畫質媒體，儲存空間好快用完。不想付費升級Google One雲端空間的用家，要回復或節省空間予存放高畫質媒體，由Gmail入手清除各種垃圾郵件是較容易的做法。

Gmail就似一個黑洞，日積用累下，大量廢電郵有如跌入無底洞，想全找出來也不容易。（香港01美術部製圖）

Google帳戶每個都有基本15GB儲存空間配額，話少不少，話多絕對萬萬稱不上多。因為實在好多Google服務如Gmail、Drive雲端硬碟、Google Photo相簿、備份等共用此免費容量，長年累月下不知不覺便流失了大量空間。

Gmail每封郵件容量可能微不足道，但積少成多下好快「陰乾」那本來已經好緊拙的15GB。加上Google Photos對「高畫質」備份劃下「2021年6月大限」，Gmail大掃除刻不容緩！莫要臨急抱佛腳，即睇以下Google帳戶儲存空間教學，簡單幾步大量清除佔位多餘檔案釋放容量：

👇👇👇Gmail+Google Drive & Photos空間解放做法！點圖放大睇Google帳戶6步大掃除！👇👇👇

以上只解釋了4個步驟！想了解完整程序兼學識4招秘技執出垃圾電郵？請瀏覽完整全文👉👉👉Gmail一鍵慳位教學！6步釋放儲存空間 4個貼士搜尋出大量廢電郵

同場再加映👍：Gmail職場常用英文50句

用英文寫Email幾乎是每個打工仔都做過的事，不過不少人仲會用長氣又老土的英文，給人感覺一點也不Smart！要表現Professional又唔想次次用個幾句，以下集合了50句在職場上常見的Email用語，10個類別中總會有一兩句用到，即刻學寫專業Email！

50句在職場上常見的Email用語，10個類別中總會有一兩句用到，即刻學寫醒目專業Email！（香港01美術部製圖）

Email內容無新意？如何有禮貌地請人幫手？想將Email寫得精簡又容易明白其實沒有想像中困難，即刻學多幾句旁身，做個醒目的打工仔！

👇👇👇點圖查看50句必學Email英文用語👇👇👇

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上面只提到10句用語！想睇更多職場常用Email會話？請瀏覽完整全文👉👉👉Gmail教學｜職場Email常用英文50句 開場白/建議/提問/結尾一覽

同場再三加映👍：WFH網上買餸必識8間氣炸/急凍/新鮮食品網店

氣炸、急凍及新鮮食品網店精選，網上買餸推介！12月新冠肺炎又來，又可能多了時間留家及WFH（在家工作）。今次就為大家精選介紹8個新鮮、急凍食材的網店，好讓大家留在家中都可以安心選購優質餸菜。

（香港01美術部製圖）

新冠肺炎瘟疫持續，大家可能留家抗疫。今次記者就為大家精選8個專門賣新鮮、急凍等食材的網店，更加方便大家在家煮菜或用氣炸鍋製作簡易餐單。另外，如果不想自己煮飯網民，記者亦總合了多個外賣Apps的優惠全集。

👇👇👇即睇8間記者推介抵買的食材網店👇👇👇

以上只提及3間！欲看完整店單和買餸中伏善後須知，必睇完整原文👉👉👉WFH網上買餸｜8間氣炸/急凍/新鮮食品網店推介 本地菜魚直送夠鮮

同場四次加映👍：Excel十大實用技巧

Microsoft Office的Excel有多種函數公式而且功能種類繁多，方便文職打工仔處理整合日常的文書工作。可是試算表複雜起來，確實又令人頭昏腦脹！本文將針對初階者，以分享Excel的基本入門級的函數公式及功能，既常見，又實用！

針對初階者，分享Excel的基本入門級的函數公式及功能，既常見，又實用！（香港01美術部製圖）

Excel簡直是文職必懂的技能，可是平日整合表格的時候，或許會出現類似以下小問題，例如怎樣以0開首，如何秒製圖表、快速合併儲存格等等。

👇👇👇如果想靈活運用Excel，不妨一學以下10個超實用秘技！【點圖放大睇】👇👇👇

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以上只列舉了5個秘技！想了解埋剩下5招兼學習10個Excel常用的函數公式？請瀏覽完整原文👉👉👉10個Excel實用技巧 輕鬆執靚圖表 附10個打工仔常用函數公式

同場加映之五👍：WFH必學32個Excel快捷鍵

【Excel WFH秘技教學】受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，不少打工仔都要WFH（在家工作）抗疫。雖然老細看不到你，但要表現自己其實十分簡單，例如Excel就有多個快捷鍵及美化秘技，增加工作效率之餘更可以吸引老細注意！

活用Excel秘技，令你工作輕鬆一些，勝人一籌。（香港01美術部製圖）

大部份打工仔都會用到Excel（試算表），惟「個個用Excel，唔通個個都識用Excel嗎？」如果要令老細另眼相看，當然不可以流於表面，以下32個Excel必學快捷鍵，以及美化、製圖表等技巧，絕對可以令你的報表更專業，「特別一點，勝人一籌」😍😍😍

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以上只列舉了10組Excel快捷鍵！想盡覽全部Excel Hotkeys？請瀏覽完整原文👉👉👉WFH必學32個Excel快捷鍵及美化秘技 輕鬆做出專業報表提升效率

同場六度加映👍：WFH必學28個Word快捷鍵

【Word WFH秘技教學】Microsoft Word是打工仔常常用到的軟件之一，要突出自己文件吸引老細注意，尤其是疫情WFH期間，就要學好Word的快捷鍵及美化秘技了。

學完28個精選Word秘技，工作可以「輕鬆一點，勝人一籌」。（香港01美術部製圖）

Word雖然是工作基本軟件，但其實有很多必學實用技巧，活用絕對有助提升工作效率。以下28個精選Word秘技，例如一次過壓縮文件內全部圖片、快速調整表格、快速切換英文字大細楷等，學齊後工作可以「輕鬆一點，勝人一籌」😍😍

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以上只列舉了10組Word快捷鍵！想盡覽全部Word Hotkeys？請瀏覽完整原文👉👉👉WFH必學28個Word快捷鍵及美化秘技 快速整理表格壓縮圖檔超實用

同場加映第七幕👍：Windows 10必學20個整理視窗快捷鍵

【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

原來鍵盤的Windows 標誌鍵，可以做出多個快捷鍵！當中好多的功能都十分實用！（香港01美術部製圖）

視窗整齊一點！Windows 10 有一個「虛擬桌面」的功能，可以為用戶創建多個全新的桌面，以有效區分不同視窗整理各樣資料，就等同多幾部電腦使用的一樣！用家可以隨時切換每個虛擬桌面，相當方便！

👇👇👇20個 Windows 10視窗整齊快捷鍵 ！👇👇👇

以上只列舉5個Windows 10調整虛擬桌面的快捷鍵！想了解剩低視窗整理的15個快捷鍵，請瀏覽完整原文👉👉👉Windows 10｜20個整理視窗快捷鍵 善用「虛擬桌面」變多幾部電腦

同場加映第八幕👍：Windows 10另外10個實用keyboard快捷鍵「扮工」必學

【Windows 10 快捷鍵】不論返工還是讀書，都難以完全擺脫 Windows，即將 Windows 10 推出多年，但原來仍有不少用家不熟悉當中的操作。

Windows 10有很多實用的快捷鍵，幫你更有效率地操作電腦。（香港01美術部製圖）

可能你以為「Ctrl+C」（複製）﹑「Ctrl+V」（貼上）就夠用的話，就太小看 Windows 10 了，其實當中有很多實用的快捷鍵，幫你更有效率地操作電腦，今次就先分享 10 大必學的快捷鍵給大家。

👇👇👇Windows 10 十大必學快捷鍵👇👇👇

以上只講解了5個！想學識全部Hotkeys扮工無難度？請瀏覽完整全文👉👉👉Windows 10十大實用keyboard快捷鍵 扮工必學一招秒收起所有視窗

同場第九加映👍：Zoom達人必學67個Mac及PC快捷鍵

【ＷFH開會Zoom捷徑Mac及PC快捷鍵超合集】打工仔在家工作WFH，可能開會時都少不免用Zoom進行視像會議。唔想加入會議、啟用聲畫、分享螢幕的時候雞手鴨腳？就要學好Zoom的快捷鍵及美化秘技了。

67個必學Zoom捷徑，不論你用開Mac還是PC版本的Zoom都大部份共通，絕對幫到你視像開會、同事溝通更乾淨俐落，醒目應用發揮Zoom的技術增長（香港01美術部製圖）

Zoom隨住更新，都加入越來越多輔助開會的生產力工具，要了解Zoom部份少接觸有用的功能如各種短訊、螢幕分享、擷圖分享、即時錄影等等，以下總共67個必學Zoom捷徑，不論你用開Mac還是PC版本的Zoom都大部份共通，絕對幫到你視像開會、同事溝通更乾淨俐落，醒目應用發揮Zoom的技術增長：

👇👇👇WFH必學67個Zoom Mac及PC快捷鍵👇👇👇

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以上只是部分快捷鍵！想知道更多？請觀看完整原文👉👉👉開學/WFH做Zoom達人！必學67個Mac及PC快捷鍵助你輕鬆開視像會議