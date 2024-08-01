汪星人被棄苦候5年等出自閉症　需要的只是一個家：讓牠重拾笑容

一隻混種狗（米克斯）大型犬的飼主在當兵期間將其棄養，開朗的狗狗被帶到收容所後一直堅信飼主會來帶牠回家，如今5年過去了，飼主依舊是沒來找狗狗，原本活潑開朗的狗狗在收容所待久了也變得失落，甚至產生有點自閉症的傾向不愛接近人類。



根據《The Dodo》報導，美國紐約必迪威動物收容所（Bideawee Animal Shelter）一隻名叫BJ的混種狗大型犬在2019年以前曾經有個溫暖的家，但牠的飼主卻因為服兵役的關係徹底拋下了牠，從此BJ只能住在收容所內等待有緣的新飼主來帶牠回家，可是這一等卻是超過1700天的等待。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

BJ遺棄，但仍念念不忘被主。（BIDEAWEE）

必迪威動物收容所執行長楚曼（Melissa Treuman）表示，BJ剛到收容所的時候是一隻非常活潑開朗的狗狗，牠還是堅信飼主會回來收容所帶自己回家，所以不管面對誰總是笑臉迎人，親人可愛的牠見到收容所員工以及有意願領養牠的人都非常積極，不斷想在人們面前展現牠親人的一面。

BJ本身是隻開朗的狗狗。（BIDEAWEE）

不過，如今來到2024年已經5年過去，一直都沒有人願意領養BJ，在收容所長期的居住也讓BJ個性慢慢變化，雖然說收容所中的工作人員都會讓BJ吃飽喝足，也會花時間跟牠玩樂，但BJ就像是已經知道自己不會再被愛，開始出現了自閉傾向，變得不愛與人互動，也不喜歡在放風的時候到處走走。

在收容所已住了超過1700天。（BIDEAWEE）

楚曼指出，根據美國相關機構統計出來的寵物收容所收養狀況數據報告可以看到，有66%的美國人他們家的寵物是來自收容所，的確落實了以領養代替購買，但是只有24%不到的人會收養大型犬，自2019年來願意收養大型犬的飼主越來越少，也因此導致收容所內的大型犬一直乏人問津，最糟狀況必須在所內度過餘生。

誰可以給牠一個幸福的家？（BIDEAWEE）

為了讓BJ能夠早日恢復開朗的性格，楚曼將BJ的故事放上網路，希望大家可以注意到收容所內僅存的一隻沒有家的大型犬。好在網路的力量總是能幫助到需要的人，目前有一位民眾表示願意試試領養BJ，同時希爾斯寵物營養公司（Hill's Pet Nutrition）也贊助了BJ的特殊處方狗糧提供給新家庭使用，楚曼說希望BJ到新家後能夠早日變回那隻快樂親人的狗狗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】