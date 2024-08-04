散步後黑柴異變現尖牙　恐怖照百萬人轉發　真相原來是這東西搞鬼

一名飼主帶著自家黑柴出門散步，結果狗狗在公園玩耍回來，竟然變成了嘴裡長出一堆尖牙的異形狗狗，讓飼主跟不少網友嚇傻，直呼「柴犬是不是要成變異了」，恐怖照片在網路上瘋傳。



X(原推特)一名日本輕小說作家石原宙日前貼出幾張照片，表示自己帶著自家黑色柴犬出門散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑柴的牙齒，怎麼有點奇怪！（x@ishihara_sola）

結果散個步回來柴柴竟然變成了異形，嘴巴張開開的然後滿口都是尖銳的牙齒，嚇得他當場以為自家柴柴變異了，仔細一看才發現原來柴柴嘴裡咬著一顆松果，當場氣到笑出來，事後他也將愛犬嘴中緊含的松果取出。

點擊圖片看百厭黑柴的生活日常照：

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照片在網路上吸引超過2百萬人轉發，網友留言表示：

「恐怖死了，你不說這是柴犬我以為是寄生獸」、

「差點以為狗狗要變異了」、

「一顆松果差點引發柴犬變異，這應該也可以寫成小說題材了」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】