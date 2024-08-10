白柴被迫刷牙秒露猙獰相　無聲抗議更露一個眼神說出：我在生氣

許多毛孩子們都會對洗澡、刷牙這些事情感到抗拒。牠們的不喜歡就是不喜歡，會直接表現在臉上。



一網友表示某天他給家裏的白柴「Chobi」刷牙時，Chobi非常不情願，甚至還突然做出了一個讓網友從沒看到過的表情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Chobi：為什麼又要刷牙！（x@sirosibainu）

Chobi用充滿挑釁的眼神看着網友，生氣都寫在了臉上：

請問你哪位？還給我刷牙？

Chobi：最討厭就是刷牙了！（x@sirosibainu）

看的出來Chobi是真的很討厭刷牙了哈哈哈！

Chobi是女孩子，今年已11歲，點擊圖片了解牠更多：

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許多人看到後紛紛評論：

「牠的表情好有戲啊！」

「狗：我就不喜歡刷牙你還讓我刷牙！」

「一隻非常有表現力的狗。」

「看起來脾氣很暴躁呢。」

「滿足吧，雖然表情表現得很討厭，但還是給刷的。」



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