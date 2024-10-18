女主人臨盆在即　4忠犬全程緊守在旁陪伴一臉擔憂　畫面滿滿的愛

俗話說萬物皆有靈，尤其是長期與人類相處在一起的動物就像是朋友、親人般的存在，會用自己的方式表達牠們對家人的感情。近日大陸社群上就流傳一段影片，是有飼主即將臨盆，而她飼養多年的狗狗是跟在旁邊不離不棄，讓救護人員也不忍心將牠們趕下救護車。



影片中可以看到即將生產的婦人被醫護人員安置在擔架上，而她養的四隻米克斯狗狗全部圍在女主人身旁，之後也跟著上救護車準備陪她去醫院，只見狗狗們臉上的表情看起來十分擔憂，就像是知道女主人現在身體不舒服，過程中乖巧懂事的模樣令人動容。

網友表示也許是狗狗的表情看起來太過擔心，醫護人員才通融牠們一起搭上救護車。（微博）

這一幕是感動無數網友，紛紛留言：

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「四隻擔心的狗寶」、

「好有愛的救護車」、

「狗狗好，醫護人員也好好」、

「讓人感到溫暖的就是這種樸素真誠的愛」



許多人是感受到了狗狗對主人的愛與忠誠，對醫護人員包容毛小孩的舉動也表示肯定，並且為即將迎接新成員誕生的當事人家庭送上祝福。

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