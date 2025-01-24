可卡布犬在家中有私人電動車Uber 天天坐車兜風：充電時也不放過
撰文：聯合新聞網
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掃地機器人除了可以幫忙打掃家裡，也能是狗狗專用的「電動車」？國外一隻可卡布（可卡貴賓犬，Cockapoo，可卡犬和貴婦犬混血種）「Theo」平時最喜歡站在掃地機器人上逛大街，甚至連在充電時也不放過它，會伸手啟動接著跳上車，有趣的互動融化不少網友。
國外一名網友「kayfey」在Tiktok（@kayfey）分享，自己養的愛犬Theo是如何愛上掃地機器人的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片放大看Theo坐私家電動車時的英姿：
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飼主表示不到一歲大的Theo，似乎是某天剛好站到了掃地機器人身上，從此就喜歡上這種被載著隨機兜風的感受，從那時候開始在家最大的興趣就是待在掃地機器人上方。
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Theo這麼可愛，有誰不喜歡？看看牠到美容院後，有什麼改變？
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有別於一般毛孩對於掃地機器人的懼怕，主人表示Theo非常喜愛掃地機器人，甚至會在它停下來充電的時候，主動跳上去並且按下啟動開關「強迫營業」。Theo的喜好也逗樂不少網友，笑說這絕對是看過最酷的電動車。
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