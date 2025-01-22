落機時行李被緝毒犬猛聞　打開後除了衣服外有這些　領犬員秒尷尬

到了機場常能看到護國神犬在人群中穿梭，這時最怕的莫過於狗狗突然對自己的行李有了反應。一名網友分享被曾被緝毒犬盯上的難忘經驗，打開行李箱一看卻弄到連領犬員都尷尬至極，事後還聽見狗狗被訓話讓他哭笑不得。



該名網友表示，某次搭飛機正要拿行李的時候，緝毒犬突然走過來一陣猛聞，狗狗行跡詭異就連領犬員也一頭霧水，便簡單詢問帶了什麼並要求打開行李箱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

緝毒犬認真工作，找出了這東西！（unsplash@cdc）

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開箱後映入眼簾的除了書、衣服還有一些吃的，除此之外還有原PO幫家裡狗狗買的零食，一翻出來就立刻看到緝毒犬狂搖尾巴兩眼發光，領犬員秒懂發生什麼事面露尷尬，一陣沉默之後才開口

你走吧走吧，沒事了。

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網友離開沒幾步後，就聽見領犬員訓斥狗狗「你能不能有點出息，我平常苛扣你吃的嗎，這你也想吃」「你在上班你知道嗎，你好意思嗎」一番對話傳到耳裡令他哭笑不得。

原PO心想沒想到緝毒犬也有這麼貪吃的，網友們也忍不住笑說：

「他箱子裡有東西 好吃的東西」

「我是狗狗，我為什麼要不好意思？」

「那我下班再來」

「還真沒發現有上班不能吃東西的規定」。



然而也有人懷疑真實性，認為工作犬都受過抗干擾訓練，應該不會這麼不專業才對。

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