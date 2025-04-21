旅行回來倒頭便睡　卻一直背後發涼　驚見毛孩死亡凝視質問行蹤

連假出遠門回家常累到倒頭就睡，國外一名網友日前剛結束一段長周末（long weekend）旅行，凌晨才從機場回到家，看到床便昏睡沒了知覺。沒想到隔天一早卻發現被兩道炙熱的眼神「死亡凝視」，嚇醒才認出是自己的兩個毛孩，嚴肅的表情就像是在質問「你還不交代到底去了哪裡！」



網友（@livefast_dieawesome）在Reddit分享一張照片掀起熱議，他透露自己剛從一趟旅行歸來，凌晨1點才從機場回到家裡，到家的時候相當疲憊，行李連動都沒動就直接倒在床上熟睡了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗和貓咪對於主人突然失蹤多天相當不滿。（reddit@livefast_dieawesome）

+ 6

不過被暫時拋下的狗狗安德烈（Andre）以及貓貓喬治（George）似乎沒有想放過主人的意思，在原PO還沒醒來的時候早就已經站在床邊狠瞪，直到奴才半夢半醒之間看到被兩團黑色物體團團包圍才知道大事不妙，看到貓狗同樣嚴肅的表情就像是在審問，「你這個周末到底去了哪裡？」「你完蛋了！」，完全沒有歡迎主人回家的念頭。

汪：回來便好。（reddit@livefast_dieawesome）

飼主透露儘管出遠門時有請家人代為照顧，但對毛孩來說少了主人的感覺肯定不一樣。後來他則心虛給了食物賠罪，安德烈很快的又恢復原本的模樣，但依然摸不透喬治心裡到底在想些什麼。

毛孩的反應吸引上萬名網友按讚，留言表示

「他們來這裡是為了讓你知道，你不能再週末度假了」

「還記得我們嗎」

「他們沒有生氣，他們只是失望」

「我喜歡狗狗評判性的表情」

「行李裡最好有零食和玩具」

「安德烈：你怎麼又回來了」



延伸閱讀：貓咪施展影分身術 7隻齊聚床上如何分辨？貓奴：每隻都不一樣（點擊連結看全文）

+ 10

延伸閱讀：

新北農畜牧場、工廠領養米克斯10隻以上 可獲「終身免費飼料」

影／超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】