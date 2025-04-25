主人離家16天回來　重逢瞬間全盲愛犬1個舉動網民淚崩：我很想你

網友家養了只6歲的米克斯犬，名叫「雷格西」。



雷格西是一隻全盲狗狗，雙眼有平行穿刺傷，所以只好摘除眼球。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗思念主人有多深？（狗與愛的世界提供）

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這天，離家16天的網友突然回家，想要給雷格西一個驚喜。

小傢伙在發現最愛的人出現後，激動壞了，立馬上前用自己的臉頰緊貼主人的臉，用行動來表述了自己的思念之情。

狗狗思念主人有多深？（狗與愛的世界提供）

許多人看到後紛紛表示：

「狗狗的愛就是這麼純粹又直接。」

「牠好想你。」

「黏在一起就不會分開了。」

「主人真的是牠的所有！」

「好暖心的一幕，心都融化了...」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】