主人離家16天回來 重逢瞬間全盲愛犬1個舉動網民淚崩：我很想你
撰文：狗與愛的世界
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網友家養了只6歲的米克斯犬，名叫「雷格西」。
雷格西是一隻全盲狗狗，雙眼有平行穿刺傷，所以只好摘除眼球。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這天，離家16天的網友突然回家，想要給雷格西一個驚喜。
小傢伙在發現最愛的人出現後，激動壞了，立馬上前用自己的臉頰緊貼主人的臉，用行動來表述了自己的思念之情。
許多人看到後紛紛表示：
「狗狗的愛就是這麼純粹又直接。」
「牠好想你。」
「黏在一起就不會分開了。」
「主人真的是牠的所有！」
「好暖心的一幕，心都融化了...」
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