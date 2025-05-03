別讓家成為狗狗的災難現場！5大危險布置暗藏健康威脅要警惕

撰文：聯合新聞網
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狗狗生病或受傷，除了受到年齡和遺傳基因影響，其實「居家環境」也占了很大的因素，如果環境中有潛藏危機，都容易讓毛孩病痛纏身。

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居家環境布置，可能也會潛藏對狗狗健康的危機。（unsplash@liana-s）
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1. 地板超級滑

現在很多人家裡都是鋪木地板或塑膠地板，看起來漂亮又好清潔。不過，令人意外的是，木地板對狗狗的關節非常不友善，不僅走路、奔跑時容易滑倒，長期下來更會讓關節和脊椎產生負擔，嚴重甚至可能造成椎間盤突出。如果狗狗經常在家裡跑來跑去，建議在牠們活動的區域鋪上止滑墊或地毯，做好防滑措施。

2. 雜物太多

各位鏟屎官請抬頭看看家裡，是不是垃圾桶沒蓋好、插頭電線裸露在外、易碎物品隨便放……這些看起來沒什麼，但對好奇心強的狗狗來說，牠們可能會到處探索，誤食垃圾、吞下異物、撞翻雜物、踩到玻璃碎片，咬到電線還可能觸電、燙傷，是不是超危險？所以建議垃圾桶要加蓋，延長線、電線收進收納盒，小東西放進櫃子裡，別給毛孩搗亂的機會。

3. 溫度濕度沒顧好

狗狗對溫度跟濕度很敏感，夏天太熱可能中暑，冬天太冷容易著涼、免疫力下降。長時間處在不舒適的環境，狗狗會一直處於壓力中，甚至變得容易生病。建議維持室溫在20～25°C、濕度40～60%，必要時使用空調或除濕機，幫毛孩打造舒適小天地。

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4. 清潔不勤快

如果你覺得「家裡很乾淨、不用每天打掃」，那可能要注意！狗狗平常活動貼近地面，比人類更容易接觸灰塵、皮屑、花粉、塵蟎等過敏原，可能造成過敏、皮膚搔癢、甚至呼吸道疾病。因此最好每天開窗通風，至少每週打掃一次，把家裡變得更乾淨。

5. 家具亂亂擺

檢查你家裡有沒有堆滿這類的家具：邊角尖銳的家具、高低落差大的沙發或床、材質不耐用的家具、對狗狗有毒的室內植物等。這些家具可能會割傷狗狗、害狗狗跌倒，狗狗咬到有毒植物甚至會生病。建議把家具裝上防撞墊、有高低差的地方裝設寵物階梯或坡道，有毒植物就別養了吧。

透過改善這些居家環境的小細節，讓狗狗「住得好」，才能讓這個家變成牠們最安心的避風港喔！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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