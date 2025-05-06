毛孩守護癱瘓奶奶上下床　緊守崗位輕托腿愛意滿滿：這次換我來

毛孩不會講話，但牠們以自己的方式在守護及照顧著家人，就像這隻狗狗，每當家中有人抱著癱瘓的老奶奶上下床時，都會幫忙托著腿，雖然沒有實質助益，但是滿滿的愛意表現無疑啊。



網路上有一段影片感動無數人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

中國有一家庭，家中癱瘓的長輩需要協助上下床，每次家人一出手，身旁的狗狗也立刻加入「行動」，小心翼翼地用手幫忙扶著老人的腿，在老人上床後，牠也會跳上床，確保老人安全無虞。

毛孩的愛意，盡在不言中。（youtube）

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事實上，狗狗並不知道自己是否真的幫得上忙，只知道主人需要牠，就必須在場。這份溫柔又執著的陪伴，勝過千言萬語。

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