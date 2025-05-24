萌寵經濟爆紅？貓店長路邊推銷守攤賣菜　網民：廣東人最會做生意

現在不管做什麼生意，競爭都很大。怎樣才能把產品推銷出去，是很關鍵的一步。



妹子@小紅薯63ABD3EC在路上遇到一隻貓，看到貓咪脖子上掛着一塊牌子，仔細一看發現寫着「現磨豆腐花，5元/碗」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

好傢伙，原來你是貓貓推銷員啊！

貓貓推銷員出動（小紅書@小紅薯63ABD3EC）

不得不說，貓貓推銷員把這份工作做得很不錯。貓貓不需要花費語言去推銷自己的商品，但路人一看就懂了。

而且，這位貓貓推銷員一直在從事推銷的工作，不止一位網友在店鋪附近遇到它。

@西西鯊.：羅浮山的貓貓，超可愛！

@momo：1月份時正在工作的貓貓



推銷效果極好，看了就忘不了。5元一碗豆腐花，現磨的，要不是離那兒太遠，我高低得跟着貓貓去店裏吃一碗。

有流動推銷商品的貓貓，也有固定蹲在攤位旁守攤賣貨的貓貓。

網友@年年有餘女士在廣東湛江的赤坎老街就偶遇了一隻守攤賣貨的小貓，小貓很可愛很敬業，乖乖守在攤位旁。

網友：老闆，這個怎麼賣？

小貓：喵~

人一蹲下，小貓馬上就過來貼貼，工作太認真了。

不過網友是外地人，不知道小貓賣的是什麼東西，也不知道怎麼吃，就沒買，只是摸了摸小貓就走開了。

後來有其他網友晚上經過小貓擺攤的位置時，發現小貓不擺攤了，躺在椅子下休息。看來小貓的工作還可以，休息有保障。

你們會不會這樣？看到有貓的攤位就走不動路了，一定要停下來跟貓咪聊一聊，拍拍照，看看買點什麼。

網友@自留地種牽牛花來到有貓貓守攤的菜攤買菜，買菜3分鐘搞定，但逗貓卻花了10分鐘，買好了菜根本捨不得走開。

一臉認真的樣子，乖乖坐在攤位上。看貓貓的眼神，很清澈，像是工作沒多久的樣子。

貓：你一直不走，是還想買點別的菜嗎？

@一口一個小蛋黃：菜市場正在賣菜的小貓

小貓：3元一斤的菜薹，你買不買？

你家的菜有點貴（@一口一個小蛋黃）

@➕：

貓老闆脾氣有點不好的樣子

這個氣牆會否將顧客嚇跑（@➕）

相比守攤賣貨的貓，入職便利店的貓貓工作可能要更復雜一些，畢竟便利店商品的種類太多了。

你看，一眼望去，數都數不清的商品，大橘站在這麼多東西上，正在思考怎麼賣。

大橘表示，要好好想個銷售策略。

推銷了小件的商品，大橘馬上又來推銷大件的牛奶。

大橘：這是今天正在做活動的商品，給的優惠特別大，平時基本都不做活動的，機會難得，帶一件吧！

喵：打折再打折，別錯過。（小紅書@隨時想要逃跑的小po）

想要摸摸？好，大橘馬上把腦袋伸過去。

喵：你摸了就要負責任，快買！（小紅書@隨時想要逃跑的小po）

看，這熱情又積極的工作態度，你們覺得一個月工資給多少貓罐罐好？

走在路上，遇到那種對貓貓好的店家，好感度都會立馬倍增，消費慾望都會變強了。

延伸閲讀：開門看到大肥貓卡欄杆險象環生 肥胖竟成救命稻草 結局很暖心（點擊連結看全文）

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