貓咪頻躲背後5大原因　3招輕鬆教你應對　遇異常躲藏需警惕疾病

貓咪經常會跟主人玩躲貓貓，無論是衣櫃、床底下，只要是能鑽進去的地方，牠都能躲！為什麼貓咪這麼愛躲起來？



根據寵物網《ねこちゃんホンポ》整理，背後其實有5大原因。一起來看，讓你更懂喵星人的內心世界！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪頻躲背後5大原因 3招輕鬆教你應對（AI生成圖片；01製圖）

1. 為什麼貓咪喜歡躲起來？

警戒心太強

貓咪天生就是警戒心很強的動物，特別是剛被領養回家的孩子，面對陌生的環境和人，自然會選擇先觀察、不輕舉妄動。

本能反應

以前貓咪在野外求生，習慣躲在狹小的空間保護自己。即使現在是住在安全的室內，牠們還是會本能往紙箱、衣櫃這些角落塞，以尋求安全感。

身體不舒服

當貓咪身體不適或受傷時，為了避免暴露自己的脆弱，讓敵人趁虛而入，也會躲起來靜靜療傷。

單純想獨處

有時候，貓咪只是不想被任何人打擾，想要自己靜一靜。

壓力太大

當貓咪承受著某種壓力，例如搬家、家裡養新寵物或是施工噪音太大聲等，就會想躲起來自我調適。

2. 貓咪躲起來怎麼辦？

用牠喜歡的東西召喚

拿出牠最愛的零食、罐罐或玩具，一邊喊牠的名字，一邊把食物包裝打開。多數情況下，貓咪會立刻被吸引出來。

給牠一點時間

如果剛收編的貓咪一直躲著你，是因為牠還沒準備好信任你。這時候不要硬拉牠出來，只要確定牠躲的地方很安全、沒有危險，就先不要管牠，靜靜觀察，給牠時間慢慢適應。

準備安全的隱密空間

如果擔心貓咪躲在危險的地方，不如主動幫牠設計一個專屬牠的隱密小角落，讓牠在危急時刻可以安心躲在這裡，你也能清楚掌握牠的位置，一舉兩得。

3. 當心是疾病警訊

如果你家的貓平時很少躲起來，卻突然神隱很久，就要提高警覺，可能是生病或受傷了。以下幾點是觀察重點：

• 最近家裡有沒有什麼變化？例如搬家或裝潢。

• 飲食有沒有異常？例如吃很多體重卻下降、喝水變多或變少。 • 排泄正常嗎？有沒有軟便、血尿等狀況？ • 有沒有抗拒被觸摸身體某些部位？



貓咪的躲藏行為，有時只是單純想休息，有時卻可能藏著健康警訊。身為鏟屎官，只要發現牠有一點點異常，就要提高警覺，帶牠去給獸醫看看喔！

延伸閲讀：貓奴注意！4種家電隱藏危機 貓咪靠近隨時釀成悲劇：保護喵星人（點擊連結看全文）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】