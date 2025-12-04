最萌停車位！車前蓋被當「雙貓床位」　 網友歎設計太「貓」性化

乍一看，車和貓窩毫無關聯的兩個東西，怎麼聯繫到一起了？



哈哈哈，網友@榴蓮小餅子在小區的物業群裏就看到這一幕，買的車子自帶了兩個貓窩，買之前車主應該完全沒想到吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

要是睡別的車蓋，貓貓可能還睡不穩，一翻身就滑下來。

可是睡這款車，貓咪可以穩穩當當睡在裏邊。而且一貓睡一窩，中間還劃好了分割線，誰也不會搶誰的。

貓：好心人，你買的貓窩真不錯，謝謝！

網友笑稱「買小米送貓窩」，這恐怕買車的人沒想到這個功能，造成的人也沒想到還有貓窩這個功能吧。

當大家都在欣賞車車和貓貓的時候，沒想到這個車車的車主現身評論區。一開始大家還以為是玩梗，沒想到點進主頁後發現，還真是車主本人。

有視頻為證，當車主還未來到車邊時，遠遠地就看到了自己的車上有兩隻貓。

車主拍攝的睡在自己車上的兩只小貓。（小紅書@小澤瑪力鹿）

車燈都亮了，但兩隻貓還沒醒。看來這個貓窩睡起來太舒服了。車主來到車子旁邊，兩隻貓終於醒了。

叫了一聲「下去」，兩隻聽見了，但沒動身。

貓貓疑惑：是叫我們下去嗎？還是在叫別人？當然是叫你們下去啦，要用車了。

不過車主很好，雖然把兩隻貓吵醒開走了車，但後來給貓貓們安排了貓條。

看到車蓋子上的兩個坑，有人擔心，這樣車子開出去，遇到下雨的時候會不會積水啊？很快有網友解答：不會積水，因為下邊是通的。

有人說，在貓的眼裏，除了貓窩不是貓窩外，其他什麼東西都可以是貓窩。

這是真的，只要貓咪喜歡，什麼都可以變貓窩。

鏟屎官把家裏的貓咪偷偷@偷偷喵了一下抱到露營椅子上，貓咪就這樣躺在椅子上睡着了。

你別說，這露營椅的大小和形狀還挺適合貓的，微微凹下去的造型，讓貓躺着睡覺剛剛好。

鏟屎官疑惑：難道露營椅比貓窩還舒服？

貓用實際行動回答，是的！露營椅比貓窩還舒服。

只要家裏有露營椅，就阻擋不了貓來霸佔。

@遇喵則貓：

確實舒服～睡得不知天地為何物。（小紅書@遇喵則喵）

@miomo：

超喜歡露營椅。（小紅書@miomo）

@小咪和小黑的媽咪：

一貓一個露營椅。（小紅書@小咪與小黑的媽咪）

有的貓貓不光霸佔家裏的物品當貓窩，甚至連自己的兄弟也要拿來當貓窩。

網友@四火的老宮看到家裏的貓咪壓着另一隻貓，忍不住大喊：「那是你異父異母的弟弟，不是貓窩」。

哈哈哈，但是你看貓咪的眼神在乎嗎？不在乎！

換個位置，照樣把弟弟當貓窩。

而且，好像還有不少貓貓都喜歡這樣拿小夥伴當貓窩。

@momo：

還好我家也有，以前素不相識毫無血緣關係的貓窩。（小紅書@momo）

@😽Smile`` ：

同父同母的貓窩。（小紅書@😽Smile`` ）

@奶茶麻麻：

圓形大貓窩，兩隻大貓都是公公，倆小貓是來我家坐月子的流浪貓生的。（小紅書@奶茶麻麻）

所以，什麼是貓窩，不應該是人類說了算，而是貓貓自己說了算。

你家貓貓最喜歡的「貓窩」是什麼呢？

延伸閲讀：買貓窩忘了看尺吋 到貨直接傻眼 3人1貓躺平無壓力：這是貓別墅（點擊連結看全文）

+ 15

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】