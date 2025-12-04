最萌停車位！車前蓋被當「雙貓床位」 網友歎設計太「貓」性化
乍一看，車和貓窩毫無關聯的兩個東西，怎麼聯繫到一起了？
哈哈哈，網友@榴蓮小餅子在小區的物業群裏就看到這一幕，買的車子自帶了兩個貓窩，買之前車主應該完全沒想到吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
要是睡別的車蓋，貓貓可能還睡不穩，一翻身就滑下來。
可是睡這款車，貓咪可以穩穩當當睡在裏邊。而且一貓睡一窩，中間還劃好了分割線，誰也不會搶誰的。
貓：好心人，你買的貓窩真不錯，謝謝！
網友笑稱「買小米送貓窩」，這恐怕買車的人沒想到這個功能，造成的人也沒想到還有貓窩這個功能吧。
當大家都在欣賞車車和貓貓的時候，沒想到這個車車的車主現身評論區。一開始大家還以為是玩梗，沒想到點進主頁後發現，還真是車主本人。
有視頻為證，當車主還未來到車邊時，遠遠地就看到了自己的車上有兩隻貓。
車燈都亮了，但兩隻貓還沒醒。看來這個貓窩睡起來太舒服了。車主來到車子旁邊，兩隻貓終於醒了。
叫了一聲「下去」，兩隻聽見了，但沒動身。
貓貓疑惑：是叫我們下去嗎？還是在叫別人？當然是叫你們下去啦，要用車了。
不過車主很好，雖然把兩隻貓吵醒開走了車，但後來給貓貓們安排了貓條。
看到車蓋子上的兩個坑，有人擔心，這樣車子開出去，遇到下雨的時候會不會積水啊？很快有網友解答：不會積水，因為下邊是通的。
有人說，在貓的眼裏，除了貓窩不是貓窩外，其他什麼東西都可以是貓窩。
這是真的，只要貓咪喜歡，什麼都可以變貓窩。
鏟屎官把家裏的貓咪偷偷@偷偷喵了一下抱到露營椅子上，貓咪就這樣躺在椅子上睡着了。
你別說，這露營椅的大小和形狀還挺適合貓的，微微凹下去的造型，讓貓躺着睡覺剛剛好。
鏟屎官疑惑：難道露營椅比貓窩還舒服？
貓用實際行動回答，是的！露營椅比貓窩還舒服。
只要家裏有露營椅，就阻擋不了貓來霸佔。
@遇喵則貓：
@miomo：
@小咪和小黑的媽咪：
有的貓貓不光霸佔家裏的物品當貓窩，甚至連自己的兄弟也要拿來當貓窩。
網友@四火的老宮看到家裏的貓咪壓着另一隻貓，忍不住大喊：「那是你異父異母的弟弟，不是貓窩」。
哈哈哈，但是你看貓咪的眼神在乎嗎？不在乎！
換個位置，照樣把弟弟當貓窩。
而且，好像還有不少貓貓都喜歡這樣拿小夥伴當貓窩。
@momo：
@😽Smile`` ：
@奶茶麻麻：
所以，什麼是貓窩，不應該是人類說了算，而是貓貓自己說了算。
你家貓貓最喜歡的「貓窩」是什麼呢？
【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】