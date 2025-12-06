這屆貓貓太懂事　鏟屎官失手打翻貓糧　「家政貓」打掃方式太特別

哈哈，刷到網友@話癆小托兒說，快30了，還要兒子來收拾爛攤子。



心想，這兒子也太累了，這麼小就要幫忙幹活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果進去一看，5歲的兒子是一隻貓！

原來是網友倒貓糧，一不小心把貓糧倒了一地。自己收拾也不好收拾啊，沒辦法，就讓兒子來幫忙收拾。

雖然兒子一開始看到滿地貓糧的時候很吃驚，但很快鎮定下來，觀察了一下地面的形勢。

然後，開始慢慢地一顆一顆地收拾貓糧。

這種收拾貓糧的方式很簡單，就是一顆一顆地把貓糧吃進肚子裏。

小貓埋頭苦吃（話癆小托兒＠小紅書）

看這一地的貓糧，貓貓要收拾完得花不少時間。如果飯量小的話，一次還收拾不乾淨，得分幾次收拾。

但不管收拾起來多費時間，熱心的貓貓們總是不辭辛苦，主動來幫忙。

@沈子西：

剛剛發生的事兒，牠思索了三秒很理性地開吃了。（沈子西@小紅書）

@Yukii：

上次我朋友把貓糧弄撒了，給我拍照說要收拾好麻煩，我說你把貓抱過來，然後十分鐘吃完了哈哈哈！



在收拾貓糧這塊，貓咪們都是專業的。

如果貓糧不小心灑在地上了，不要慌，把家裏的貓咪叫過來收拾。

黑貓逐粒貓糧收拾？

網友@WW的貓貓先叫來了家裏的黑貓，黑貓二話不說，馬上埋頭就開始收拾貓糧。

一顆接着一顆，挨個收拾貓糧。

接着又叫來了家裏的三花貓，繼續收拾剩下的貓糧。

圓滿成功，地上的貓糧全被收拾乾淨了，還鏟屎官一個乾乾淨淨的地板。

太感謝貓貓了，是不是被貓貓的熱心腸感動了？

下邊這隻貼心的小貓更加感人，雖然不會說話，但是想方設法用爪爪打字提醒、關心人類。

貓貓用電腦打字叫主人多休息？

網友@小迷糊羊晚上在家加班，感覺很累了，把電腦放在床上就睡着了。結果第二天起來，發現貓貓昨晚在人睡着後還悄悄打字了。

貓咪在電腦上敲下了下邊這行字，提醒鏟屎官「多休息」。

鏟屎官看到這行字的時候，還以為是自己夢遊起來敲的呢，但看到前邊那麼多點點，才知道是貓貓打的字。

試想一下，在夜深人靜的時候，鏟屎官躺在床上睡覺，旁邊還放着電腦。貓咪看着加班後熟睡的鏟屎官，心疼極了，忍不住站起來走到電腦上，用爪爪一遍遍地踩着鍵盤，敲下了鏟屎官起來看到的文字。

你們知道貓咪踩了多久鍵盤、花費了多少的睡眠時間才打下那行字嗎？想一想，真是被貓咪們的熱心和貼心感動到了！

總有那麼一瞬間，你會發現小貓咪的好，沒有熱心的小貓幫忙，這個家要散。

你家貓貓做過什麼讓你感動的事嗎？

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】