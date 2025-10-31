貓咪踩電磁爐着火變災難片現場　獲救後送免費美黑身價暴漲十萬？

天啊，小貓咪能闖什麼大禍？



喵君刷到抖音網友@Kristen Rolling說鄰居小貓踩到電磁爐引火上身，橘白貓被燻成黑貓的模樣了。房子也差點燒沒，幸好消防及時撲救。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鄰居小貓踩到電磁爐引火上身，橘白貓被燻成黑貓的模樣了（Kristen Rolling@抖音）

哎呦喂，看着小傢伙也慘兮兮，雖說是又漲身價了，但牠不是故意的吧！

牠不懂為什麼自己正常走路 ，電磁爐就着火把牠炸黑了。大家一定要注意排查消防安全隱患，家裏有貓有小孩的，加個兒童鎖，出門前把非必要的電器電源關掉。

話說，上面那隻橘白貓的故事，讓很多網友想起那隻四川貓金勾釣，也是誤觸電磁爐把家炸掉了，成為四川最牛的咪咪！身價漲10萬！

天啊，把媽媽家的精裝公寓炸成廢墟！

當事貓：我只是想給媽媽做飯而已啦！沒想到整出一個碳烤廚房！



現場一片狼藉，濃煙滾滾，燻得黢黑，幸好有鄰居及時報警喊消防，不然結果不敢想象。

當事咪剛被救出來時，可憐兮兮，一臉委屈嗚嗚嗚。有網友還以為牠是無辜受害者，結果告訴我們，是牠把家炸了？

對了，這隻貓是金漸層貓咪哦，不是灰貓！那是被煙燻燻成那樣色的！看完前後對比照，笑發財哈哈哈哈。事發後，當事貓還做過一段直播還債，給媽媽攢錢重修房子，不知道還清了沒。

主人很愛牠呢，剛去看了，牠被養得更圓潤更好看。

嗚嗚嗚，想起那隻把家燒了的布偶貓，前主人直接把牠丟出家門。牠躲在小姐姐地庫裏被發現，現在被收養在地庫裏。

網友說牠看着好乖啊，沒成想是有「案底」的。

不過，喵君覺得貓能有啥錯呢，貓也不知道啥是危險，123都數不明白，關鍵是要人做好防範呀。

當事貓：那都是誤會，我啥都不知道啊！



有些貓咪的好奇心和模仿能力很強，主人更加要多加註意，防貓，該關門就關門，該裝童鎖就裝童鎖。

貓趁主人沒在家，開水龍頭把整個家淹掉（有喵青年提供）

看這貓不知道咋滴學會開水龍頭，趁主人沒在家，開水龍頭把整個家淹掉，什麼家庭啊，家裏有游泳池？😂😂

你家貓有闖過什麼禍嗎？搞過什麼破壞？

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】