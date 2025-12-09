狗狗賣身賺罐罐？酒店推「寵物陪睡」日薪百元　入職竟要過3關

最近，武漢一家寵物友好酒店因推出「寵物陪睡服務」登上熱搜，每隻「打工狗」日薪高達100元！



1. 酒店「寵物陪睡」服務，到底怎麼玩？

武漢一家酒店推出的「寵物陪睡服務」，允許客人選擇由酒店提供的「狗狗員工」陪伴過夜。目前，酒店共有10只在崗「員工」，包括西高地、金毛、哈士奇等犬種，它們不僅性格温順，還掌握了「坐下」「握手」等基礎指令，能隨時和住客互動。

服務價格的價格是：

A. 普通「寵物主題房」人民幣299元（不含陪睡服務）。

B. 「寵物陪睡主題房」人民幣499元（含早餐、健身房及泳池權益）。

C. 狗狗「工資」：每隻陪睡犬「日薪」人民幣100元，部分來自酒店自養犬，部分由專業訓練機構提供。



2. 狗狗上崗前，要經歷三輪面試？

為了確保「陪睡犬」的專業性，酒店設置了嚴格的篩選流程：

品種篩選：優先選擇性格温順、穩定的犬種（如金毛、西高地）。

健康檢查：確保完成疫苗接種（狂犬病、犬瘟等）、定期驅蟲。

行為評估：馴犬師會測試狗狗是否有攻擊傾向或過度焦慮。



通過考核的狗狗還要接受社會化訓練，包括夜間作息規範、飲食管理、社交能力提升等，確保它們能適應不同客人的需求。

3. 誰在體驗這項服務？

酒店總經理董先生透露，客群主要分兩類：

A. 養寵人士：想帶自家寵物入住，但又想體驗不同狗狗的陪伴。

B. 無法養寵的愛寵人士：比如濟南的一家人，因條件限制無法養狗，選擇西高地犬陪睡，小朋友牽着狗狗散步時「臉上洋溢着幸福的笑容」。



4. 法律風險：狗狗傷人，誰負責？

上海瀛東律師事務所律師杜星月指出，「寵物陪睡」屬於酒店提供的增值服務，一旦狗狗傷人，酒店需承擔無過錯責任（除非客人故意挑釁或重大過失）。因此，酒店要求客人簽訂協議，並設立24小時寵物管家，即時監控狗狗狀態。

5. 寵物經濟新趨勢：從「養寵」到「寵享」

這次「寵物陪睡服務」並非個例，背後是寵物經濟的爆發式增長：

市場規模：2024年中國城鎮寵物消費規模達3002億元，預計2027年突破4000億

消費升級：從寵物食品、醫療到「寵物友好酒店」「寵物殯葬」，服務越來越精細化

情感需求：獨居青年、銀髮族將寵物視為「家人」，催生陪伴經濟



「陪睡犬」的走紅，不僅是商業創新，更折射出人與寵物關係的深化。或許，未來的城市會越來越「寵物友好」，讓「毛孩子」真正成為我們生活的一部分。

那麼，你會帶自家寵物去體驗「陪睡服務」嗎？不妨在評論區和我們分享哦~或者，你期待哪些「寵物+」的服務呢？

