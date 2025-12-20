看到貓狗總想摸？研究認證親近10分鐘降壓效果驚人　堪比一場冥想

你有沒有過這樣的瞬間——加班到崩潰時，忍不住翻出手機裏自家主子的萌照，放大照片「雲擼貓」；路上遇到圓滾滾的柯基屁股，心裏的小人瘋狂尖叫：「好想rua（擼）一把！」；甚至看到毛絨玩具，也會下意識捏一捏……



科學證明：逗貓吸狗能撫慰心靈（Garfield Besa@pexels；01製圖）

為什麼我們總想揉可愛的東西？

1. 大腦的快樂密碼被解鎖

牛津大學研究發現：觸摸柔軟物體（比如寵物毛髮）時，大腦會釋放「快樂激素」血清素，瞬間緩解焦慮。所以難怪我們一摸貓咪肚皮、小狗爪墊，嘴角就瘋狂上揚呢！

2. 遠古DNA的召喚

人類祖先通過觸摸柔軟物體（比如幼崽、皮毛）來確認安全感和親密關係，這份刻在基因裏的記憶，讓我們對毛茸茸毫無抵抗力。

3. 「可愛侵略性」在作怪

看到萌物時，有些人會產生「想咬一口」的衝動（當然不會真咬！）。心理學家解釋：這是大腦為了防止被過度萌暈，產生的平衡機制——就像「喜極而泣」一樣神奇！

毛孩子=天然解壓神器

擼貓10分鐘，降壓效果堪比冥想

美國NIH實驗顯示：撫摸貓咪時，人體皮質醇（壓力激素）水平顯著下降，血壓也會降低。難怪網友說：「貓毛的手感，是996的最佳良藥！」

狗子的熱情擁抱，專治情緒低落

狗狗舔你手心時，觸覺神經會向大腦傳遞「被需要」的信號，瞬間治癒孤獨感。尤其大型犬的「毛毯式趴腿」，溫暖值直接拉滿！

沒有寵物？這些「軟軟替代方案」也能救急！

1. 薅羊毛氈/捏解壓玩具：模擬寵物觸感，辦公室偷偷摸魚（劃掉）解壓。

2. 雲吸貓狗直播間：看奶貓踩奶、狗子翻肚皮，彈幕刷一波「啊啊啊好想rua」。

3. 逛寵物咖啡館：一杯咖啡錢換半小時毛茸茸陪玩，血賺！

生活再硬核，也別忘了摸摸軟軟的牠們，畢竟——「世界破破爛爛，毛孩子縫縫補補」呀！

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】