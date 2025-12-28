想養多隻貓？一文總結多貓家庭問題！現實可能沒你想象幸福

養貓似乎有一種魔力，一旦你養了第一隻，就會想養第二隻，然後越養越多...…尤其網上的萌寵博主，家裏動輒七八隻喵星人，圍繞着主人，左擁右抱的簡直快活似神仙！這份誘惑真的很難有人能不心動！



但是一旦真的把第二隻第三隻貓咪領進了家門，很多鏟屎官都被立刻啪啪打臉了……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你想象的多貓家庭：溫馨、和睦、母慈子孝、其樂融融。

現實中的多貓家庭：左勾拳、右踢腿、雞犬不寧、愛搞霸凌。



想擁有多貓家庭？看清楚這些要求再做決定！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

當然了，也有一些鏟屎官想養「二胎」的出發點是：我每天出門上班晚上才回來，留貓咪一個人在家，要不要給她找個伴？

那麼針對這種情況，小編認為，正常來說，只要我們有準備好給貓咪的玩具、可自由活動的空間，且每天都會抽出固定時間來陪貓咪玩耍的話，牠是不會感覺到無聊的。所以並不是必須引入第二隻貓咪來實現「陪伴」的功能哦。

那麼如果真的就是太喜歡貓咪，喜歡家中「貓丁興旺」的感覺，非常想組建一個多貓家庭，我們如何做才能平衡每隻貓貓之間的關係呢？多貓家庭裏的貓咪心理壓力真的比單貓家庭大嗎？實際中又要如何「一碗水端平」呢？

別急，先來讓我們先來看看評判一個多貓家庭幸福與否的指標吧！

1. 幸福的家庭總是相似的

如何判斷一個多貓家庭是否和諧幸福呢？即居住在這個家庭中的人和貓都不感到壓力或有健康問題。具體可以參照以下這些標準：

A. 貓咪之間友好行為頻繁，如互相舔毛、一起睡覺、玩鬧。

B. 貓咪之間沒有敵對行為，如哈氣豎毛、追趕打架（抓撓、猛擊、下狠口）、阻撓對方進食或使用貓砂盆等。

C. 每隻貓咪擁有一定的私貓空間，想獨處時有地方可去。

D. 資源充足，不用爭搶競爭。



2. 不幸的多貓家庭各有各的不幸

其實，養第二隻貓不是簡單的貓砂盆X2，貓糧X2。因為每隻貓咪都有自己的習性，不一定就能和諧相處，日常餵養中總少不了出現一些瑣碎的問題，比如打架鬥毆你得勸架；如果以後有一隻貓得了傳染病，很容易會傳染給另一隻貓；兩隻貓都需要各自生活的空間，家裏是否足夠大等等。

多貓家庭中可能出現很多行為及健康問題，其中比較常見的有：

A. 因壓力引起的疾病。如，特發性膀胱炎、強迫症（過度舔毛）、肥胖與糖尿病、食慾不振與脂肪肝、神經性腹瀉及嘔吐、貓鼻支等。

B. 傳染性疾病。在同一個密集空間內生活的人和貓、貓和貓之間容易交叉感染。有各種類型的病原體，例如病毒（杯狀病毒、貓艾滋、白血病、皰疹病毒）、細菌、真菌、體內外寄生蟲等。

C. 打架。貓咪可能因為生病、疼痛、資源競爭、缺乏社會化等情況大打出手。

D. 飲食問題。每隻貓咪的性格和胃口都不一樣，在多貓家庭中，容易存在一些貓吃得過多，導致肥胖；另一些貓因為搶不到吃的，造成營養不良。並且，貓咪在這種資源競爭的環境之中，性格容易變得過激。

E. 繁殖問題。如果家中有公貓，又有母貓，並且都未做絕育，那麼牠們很可能在繁殖季節交配，等待你的就是一窩又一窩養不起又送不出去的小貓，造成惡性循環。



最最重要的一個問題就是，作為家長的你能否做到一碗水端平？如果家裏一隻貓聽話另一隻調皮，你是否能做到不偏心平等對待呢？如果說第一隻貓讓我們體會到了初為父母的感覺，那麼第二隻貓就更是對我們人性的一種考驗，我們是否有足夠的時間，精力，金錢去應對呢？

3. 如何解決這些問題

（1）選擇更容易相處的貓咪，例如：

A. 母貓和她的孩子。

B. 同胞兄弟姐妹。

C. 沒有血緣關係，但共同度過「社會化」時期的小貓。

D. 已經絕育的貓咪。



（2）第一次見面留下好印象

美國康奈爾大學研究小組進行的一項調查說明，貓咪之間第一次見面如果彼此沒有留下良好印象，這很有可能導致持久的敵對關係並增加打鬥頻率。所以，在沒有任何準備的情況下，讓原住民和新來的貓咪直接見面，是絕對不可取的行為！（但隨着在一起生活的時間越長，打鬥會逐漸減少）

（3）物質資源充足

事實上，喵星人沒有你想象的那麼愛吃醋，越是資源豐富的環境下，喵星人越能和平共處~這些資源包括：

A. 食物的充足性和多樣性

B. 貓砂盆數量（建議n+1個）

C. 房間面積和房間數量

D. 房間內可供貓咪使用的設施數量



每隻貓都應該有一定分開的活動區域，分開擺放牠們的食盆、貓砂盆、貓窩等私貓物品。儘量增加空間的垂直高度，制高點為貓咪提供了安全感，能夠視察周圍環境，躲避其他貓咪的騷擾，也可緩解房間空間過小的壓力。

（4）絕育保平安

多貓家庭一定要絕育！！！只有絕育了，才不會出現公貓總是亂尿、打架的現象，也不會出現母貓發情徹夜嚎叫的情況，最主要的是不會無窮無盡的生小貓......造成動物囤積症，拖垮鏟屎官，也降低了現有貓咪的生活質量。

雖然多貓家庭經營不易，但是隻要科學地進行準備和引導，相信愛可以戰勝一切！祝每個想養「二胎」「三胎」的鏟屎官都能如願以償，左擁右抱！

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】