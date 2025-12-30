貓咪品種與飼主喜好有關？8種貓與主人性格關係＋飼養建議一文看

近年來，中國的養貓人數呈現了大幅增長的趨勢，其中，在喜愛貓咪的群體中，大城市的80後和90後佔比更多。



2023年的《中國青年報》中便指出，中國現在養貓的數量已居世界第二，排名僅次於美國，而且其中養貓的人數也趕超了養狗人群。

一般來說，每個人養的貓都是根據自己的喜好來挑選的，網友們評出一份貓咪品種和主人的性格的對照表。（僅供娛樂，別太認真）👇👇👇

貓咪品種和主人的性格對照（artem makarov@unsplash；01製圖）

1. 狸花貓

主人性格：性格溫和、機敏，熱愛自由、外向、活潑好動、喜歡探索新事物、自信、樂觀。



飼養建議：若不想狸花貓野性太大，最好就是把牠關在室內圈養，並且從小飼養，可以培養牠良好的性格和習慣。由於狸花貓也很貪吃，容易肥胖，需要注意飲食清淡和控制體重。

狸花貓是一種外冷內熱的貓咪，牠們聰明忠誠有一定的野性，喜歡狸花貓性格的女生都是非常活潑開朗外向，而且他們是非常有愛心的女孩子，非常寬容大度，不會和別人斤斤計較，很容易相處。

2. 布偶貓

主人性格：愛美、性格獨立、對人友好、親和力強、善良、有潔癖。



飼養建議：由於布偶貓是出了名的玻璃胃，很容易軟便、拉稀，所以鏟屎官一定要注重牠的飲食衛生和腸道健康。布偶貓服從性強，只要你叫牠，牠就會馬上到你身邊。同時，布偶貓也非常聰明，簡單的指令可以很快學會，需要主人多花一點時間陪伴和引導。

3. 美短貓

主人性格：聰明伶俐、脾氣很好、性格隨和、樂觀、外向。



飼養建議：美短貓性格活潑好動,溫順親人、聰明伶俐、警惕性強，牠的外表十分可愛。美短貓的體質比較好，飼養起來也很省心，但是很多人都忽視了牠也容易患上心肌疾病這一點，所以鏟屎官最好堅持每年帶牠去體檢，採用科學的當時來飼養牠。

4. 暹羅貓

主人性格：機智聰明、執行力強、大膽好奇、喜歡探險、喜歡挑戰。



飼養建議：暹羅貓的智商很高，而且學習能力十分強，飼養牠建議平時多訓練牠，可以讓牠學習更多技能和指令性動作。暹羅貓性格活潑，喜歡探索新事物，對主人忠心耿耿。牠們只是對主人熟悉，最好不要貿然分離，否則容易產生應激反應。

5. 緬因貓

主人性格：獨立自主、有個性、外冷內熱、溫柔、渴望自由。



飼養建議：由於緬因貓的體型比較大，毛髮也很長，需要多一些耐心和時間去打理牠，多多梳理，才能讓毛髮更加順滑，保持好看的外表。同時因為緬因貓體型大，最好能提供較大的空間讓貓咪自由活動，保持運動量。

6. 奶牛貓

主人性格：脾氣好、幽默、隨和。



飼養建議：奶牛貓是貓界的搞笑擔當，牠們的腦回路清奇，總是做一些讓人哭笑不得的事情，奶牛貓也是「社牛」，不怕生，跟誰都處得來。能夠駕馭住奶牛貓這樣性格的主人，想必是比奶牛貓更上一層樓的人，性格也更有趣好玩。而且主人必須脾氣好才行，畢竟奶牛貓這麼調皮，不然哪裏來的耐心包容牠！

7. 英短貓

主人性格：活潑開朗、善於與人打交道、適應能力強、外向、和藹。



飼養建議：因為英短貓掉毛比較嚴重，也很愛舔毛，所以一定要準備毛髮梳每天給牠梳毛，長期不給牠排毛球就會患毛球症，建議平時給英短貓餵食一些化毛膏，還要補充足夠的營養，比如蛋白質、卵磷脂、不飽和脂肪酸、微量元素等，可以改善掉毛。

8. 橘貓

主人性格：隨和、友善、善良、直率、大方。



飼養建議：橘貓十分貪吃，在室內圈養的橘貓很容易出現過度肥胖的情況，長期這樣很容易引發心臟病、糖尿病、關節炎等，大大縮短壽命，所以鏟屎官一定要注意控制牠的體重，千萬不要讓橘貓體重超標哦。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】