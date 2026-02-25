幼貓幾周開眼斷奶？掌握三個月發育里程碑　貓咪社會化要這樣教

小貓咪在成長過程過，跟隨着母親以及兄弟姐妹們一起，會學習到一些終身適用的技能，這通常存在於小野貓身上，小野貓的狩獵技能也是從這個時候開始學習，並受益一生的。



小貓咪在成長過程中要學習哪些技能（milada vigerova@unsplash；01製圖）

1. 小貓咪的成長規律

小貓咪們出生時的體重約為一百克，約兩周後，體重就會增加一倍。二周齡以內的小貓咪，每分鐘正常心跳在二百次以上，呼吸的速率每分鐘約為15~35次。初生小貓咪體溫較低，約為35~36℃，在出生後的1~2周內會慢慢上升，直到四周齡時約上升為37.7℃。

小貓咪剛出生時就有痛覺，但是和痛覺相關的神經肌肉反射在7日齡才會發育完成。在出生後5~14天會張開眼睛，此時的虹膜呈現灰藍色，也就是所謂的灰藍色眼珠。在未來幾周內，眼睛才會慢慢變成以後成貓咪具備的顏色，只是小貓咪約在3~4周齡時，才具備足夠的正常視力。7~14日齡開始慢慢會爬行了，第16天就會開始搖搖擺擺學走路，到第21天時步伐更加成熟穩健。

貓咪通常要到第三周走路才會穩，在這之前，只能靠母貓咪的搬動。貓咪在2周大時會長出第一組牙齒，三周基本上可以自己上廁所。這時的貓咪也會開始玩耍，四周大的貓咪會互相咬着玩，也會學習如何才不會傷害到對方。

小貓咪在第五周開始斷奶，開始吃硬質食物，也會變得獨立。這時的貓咪的平衡感已經發育完全，也懂得梳理毛髮。這段時期是貓咪學習的階段，它們必須學會認識自己與其它動物。

貓咪出生滿兩個月後，肌肉發育完全，不過還是需要多多鍛鍊才能準確判斷距離、高度和速度。狩獵的技巧也是在此時期學會的。一般來說，小貓咪最好在三個月大後才離開母親，因為貓咪在三個月大時，就有地盤觀念，方向感也很好。

2. 小貓咪在成長過程中，要學會哪些技能

學會狩獵

當小貓長到3周時，被主人准許到門外的貓媽媽便開始把捕到的獵物帶回窩裏。起初，貓媽媽把死的獵物帶回來，當着小貓的面吃掉。以後，它會把死的獵物留給子女吃。最後，它會把活的獵物帶回來，讓小貓弄死它。它不直接教小貓怎樣弄死獵物，而是和小貓待在一起，以防倒黴的犧牲品逃掉。如果小貓將來要自己謀生，它們必須學會狩獵以及怎樣處置獵物。有趣的是，不管是強悍的或友善的小貓，它們從自己母親的示範中學習，比觀察其他沒血緣的成年貓學得更快。

學會嬉戲

如同其他年幼的食肉動物一樣，小貓也喜歡嬉戲。遊戲對於小貓學習長大以後如何獨立生活有實質的作用。小貓練習攻擊和防衛，訓練進攻，追捕，埋伏和殺傷等技術，但是它們從不把東西運得太遠，也不會對同伴造成傷害。小貓在玩耍時，有一種誇張，興奮和勇氣十足的氣氛。這清楚地表現出它們認為遊戲本身也很好玩。遊戲還具有使小貓發展群體意識的作用。在生長發育階段，不能和其他夥伴一起嬉戲的小貓，成年時會變成孤僻的貓，有時會變成對異性不感興趣的貓。

學會鬧着玩

如果您養的小貓好像在打仗，可別驚慌。通常這不過是鬧着玩。其實，這種模擬戰鬥很有意義，因為小貓可以從中學會怎樣進攻，怎樣防身。

3. 主人要為小貓咪準備玩具

小貓的玩具

雖然寵物商店的確出售專為貓設計的玩具，但是小貓的好奇心很強，會很快發現家中的物品，像一團絨線之類的東西，同樣十分好玩。

提供一個安全的環境

小貓喜歡爬進籃子，箱子及其他有洞的東西中去探個究竟，因此，一定要把小貓可能會爬進去的東西放置妥當。

如果貓咪很小就被抱回家飼養，那麼通常他不會有一些狩獵的技能，因為這是一種學習的過程，並不是出自本能，所以也並不是所有的貓都會學習到捕獵的技巧。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】