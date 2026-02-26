多貓家庭貓砂盆要多少才夠？8大應對必知　解決亂尿拯救崩潰貓奴

如果家裏只有一隻貓，那麼貓咪亂排泄的問題，只要經過訓練便可以解決。



但是如果家裏有很多隻貓咪，發生亂排泄現象之後，可能主人都不會知道是哪一隻貓咪幹的好事兒，所以這個時候就需要主人動一些腦筋啦！

多貓家庭的貓咪亂排泄問題（pexels；01製圖）

1. 貓的主人要儘早採取行動

如果亂排泄的情況持續了很長時間，糾正起來的難度就越來越大。亂排泄的問題可能是由於爭奪領地引起的，同時，這種行為也會影響到其他貓的日常生活，打亂貓咪們已經形成的等級制度。如果你不及時採取行動制止這個錯誤的行為，你會發現亂排泄的問題會越演越烈。

2. 找出罪魁禍首

在你判斷「貓為什麼要這樣做」的時候，首先要找出「是誰在這麼做」。如果你能早點找出這個罪魁禍首，你就可以有針對性地、集中精力「治理」這個問題貓咪了。很多人用一隻只地單獨隔離貓咪的方法來找出「嫌疑犯」，但是，其他沒被隔離的貓很有可能會用亂排泄的方法重新施劃自己的領地。假如你家裏有新來的貓或將近成年的貓，你可以帶貓咪去獸醫那裏。獸醫會給貓咪開一種熒光劑，幫你判斷哪隻貓咪的尿液遺留物在紫外燈照射下會發光。

3. 在亂排泄問題的背後，有時隱藏着泌尿系統疾病的隱患

特別是在家裏有老齡貓或放養貓的情況下。得了泌尿系統疾病的貓咪由於小便時會感到痛苦，往往會把貓砂盆看作是一個「產生疼痛的地方」。其他一些健康上的問題也會造成亂排泄。如果你沒有及時帶貓咪去獸醫那裏檢查泌尿系統，那麼你家裏的其他貓咪也處在一種比較冒險的情況下，因為亂排泄的行為可能會越來越多、越來越嚴重。此外，任何行為上的訓練都不能解決疾病所造成的亂排泄問題，因此，請不要偷懶，還是及時帶貓咪上醫院吧。

4. 觀察貓咪的行為

如果獸醫檢查出泌尿系統的疾病，主人需要對貓咪再進行一段時間的觀察。在觀察期內，貓主人要把注意力集中在貓咪的生活環境上，如貓砂盆、食盆、貓最喜歡待的地方、其他貓咪的日常生活和家裏的人的情況，等等。

最好準備一個記錄本，把你所發現的每一次貓咪亂排泄行為都記錄下來，然後看看能不能從中找出一些聯繫：貓咪是否每次都在同一個房間亂排泄？是否總是在地毯上排泄？是否每次都在飯後亂排泄或在其他時間也亂排泄、當時周圍是否有其他的貓咪？

當時你家裏是不是有客人來？如果你能把每個刺激貓咪亂排泄的因素都分析出來，那麼你不需要對貓咪的生活環境做出很大的改變（這樣的改變會令家裏其他的貓感到不舒服的）就能試着解決亂排泄的問題了。

5. 改變習慣

首先要對貓咪亂排泄的地點進行消除。如果貓咪習慣性地到家裏的某個位置進行排泄，你就需要採取行動，不讓這樣的事情再發生。貓尿液在揮發過程中所散發的氣味是吸引貓咪再次到那裏排泄的「誘惑劑」，你要使用能除掉寵物尿液氣味的專用產品消除這樣的氣味。貓的鼻子很敏感，所以你要對這樣的地方多清潔幾次才能瞞過貓的鼻子。在噴灑了寵物尿液消除劑之後，還要把噴過的地方隔離一下，暫時不讓貓進去——比方說黏上雙面膠帶、放一把反面有鋸齒的塑料拖把（鋸齒朝上）等等。

貓很討厭被驚嚇，因此，當你看到貓走近那個隔離地帶的時候突然嚇牠一下（比方說突然搖動一個裝了硬幣的易拉罐，發出很大的聲音），也能讓牠對這個地方的好感減弱一些。

6. 把貓咪正在使用的貓砂盆變得更有吸引力

當你試圖阻止錯誤的習慣和行為時，也要注意鼓勵正確的習慣和行為。貓砂盆一定要乾淨、貓砂要經常清理，而且要放在比較隱蔽的地方，還要便於逃走。這意思是說，貓咪在排泄的時候是最沒有防禦能力的，當牠在貓砂盆裏方便的時候，牠要能看到周圍的情況，這樣就不會在排泄時被別的貓偷襲，或者在去往貓砂盆的半途中被別的貓偷襲。

大部分貓咪喜歡能結塊的貓砂，不喜歡貓砂裏添加了芳香成份，不過每個貓情況不同，你可以根據貓咪和家庭的具體情況選擇適用的貓砂產品。

英子注：還要注意貓砂盆的尺寸和形狀，很多家庭用圓形的臉盆當作貓砂盆，這種圓形盆非常不穩當，如果是小貓還沒什麼問題，如果是成年貓，很容易把盆子踩翻。我們前面說過，貓咪非常討厭受到驚嚇，而牠在排泄時又是最沒有防禦能力的，如果在如廁時不小心把盆子踩翻，因此而發出的巨大聲響很可能會驚嚇到貓咪，對於一些性格敏感的貓來說，牠會對貓砂盆產生恐懼心理，以後不願意去貓砂盆大小便，這也是造成亂排泄的原因之一。另外貓砂盆不能太小，隨着貓咪的長大，太小的盆子不適合牠使用，牠很可能在方便的時候「對不準」，大便會經常拉在盆子外面。

7. 對貓咪進行如廁的重新訓練？

如果你從你的記錄當中看不出什麼苗頭來，或者你的貓從未經常性地使用貓砂盆、總是在其他地方大小便，你可能需要對貓咪進行重新訓練了。這是最後一招，因為當你把一隻貓咪與其他貓咪隔離開，家裏的等級和秩序就會被打亂，可能會引起其他貓咪的緊張。

把這隻貓隔離在一個小房間裏，把一個乾淨的貓砂盆放在一個角落裏，牠的水盆和食盆、玩具放在另外的角落裏，如果房間裏有地毯的話，就把地毯都拿走。這樣，房間裏能讓牠方便的、比較軟的地方就只有貓砂盆了。每天要經常去看看這隻貓，每天定期清理牠的貓砂盆。你可以把牠使用貓砂盆的情況也記錄下來。

一旦你認為牠已經學會正確地使用貓砂盆並開始養成良好的如廁習慣，你可以把牠重新放回到其他貓中去。如果牠回到其他貓中去之後又開始不良習慣，就再把牠放回到隔離房間中去。這樣的訓練多重複幾次，就會令牠對貓砂盆產生「好感」。

8. 減少壓力

在有些情況下，引發錯誤行為的環境因素是很難被發現的。但是，有時候一些減少壓力的措施還是很有幫助的，特別是在貓多的家庭。如果是因為爭奪地盤或活動空間的原因引起的亂排泄問題，可以增加貓砂盆和食盆的數量，通常這個方法是比較有幫助的。同時也要注意，貓主本身也是個重要的因素，你要把你的愛和關注儘量平均地分配給每一隻貓，對每一隻貓都足夠重視，讓牠們能夠得到牠們所需要的愛。

此外，遊戲和活動也能轉移貓咪的注意力、消耗牠們的能量。當貓咪努力地跟玩具「做鬥爭」、其他貓在觀看的時候，你可以多多地表揚牠，這樣也能消除貓咪們彼此間的敏感情緒。

再有就是多貓家庭每天例行公事的一些活動，特別讓家裏的老齡貓也能加入進來的活動，也是非常有幫助的：每天在固定的時間和位置飼餵牠們、愛撫牠們、給牠們刷毛，也能進一步緩解牠們之間的壓力，減少亂排泄行為的發生。

多貓家庭貓咪亂排泄的問題是個複雜的、難解決的問題，但是，充滿愛心和責任感的貓主應該能夠通過及時採取行動、使用一些行為訓練技巧，在解決問題方面取得一些優勢。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】