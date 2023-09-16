陪伴16屆學生面對公開考試的網紅校犬去世　網民：牠回汪星上大學

大家好，我是菠菜。狗狗這種生物什麼都好，就是壽命太短了。



不知你們還記不記得牠，去年因為「高考時被關禁閉」而走紅的學長阿黃？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當時網友們就説：阿黃留校十幾年就是因為學校不讓牠參加高考！然而9月6日早上，卻有人在灌木叢裏發現了永遠沉睡的阿黃……

16歲高齡的牠離開了自己守護一輩子的海安中學，經歷十幾次人類高考，牠終於還是決定回汪星讀大學了…

牠的故事始於2007年，當時還是小奶狗的阿黃流浪到了海安中學。出於安全考慮，一開始學校試圖送走牠，可送了幾次發現牠都能自己跑回來。

思量再三，學校決定收養牠。此後，阿黃就成了海安中學的校犬，陪伴了很多很多屆的學生。

因為牠的性格開朗、脾氣温和，深受老師們和學生們的喜愛，大家都親切地稱牠為黃主任。既然當上主任了，阿黃在學校也不是吃白飯的，工作起來兢兢業業。

牠每天都會在學校裏四處溜達，時不時地去教室巡視一下。遇到犯錯誤受罰的學生，還會眼巴巴地望着老師幫忙求情。

每天跑操的時候，也是大黃最忙碌的時候，牠會準時出現在領跑旗手的身後，一天兩次從未缺席過，足足堅持了十幾年。

黃主任性格親和，經常在課間陪學生們玩耍，幫他們減輕學習壓力。偶爾也會撒嬌討要火腿腸；「我身為主任，吃你根腸怎麼了！」

學校裏的師生都很喜歡阿黃，老師們會給黃主任帶狗糧，定期給檢查身體，做驅蟲。同學們，更是愛得不行…

有一位同學自己不吃火腿腸，卻為了黃主任帶了三年的火腿腸。就這樣，阿黃在學校呆了十幾年，從一隻小奶狗變成了一隻滿臉白毛的老狗，校園的每一個角落都留下了牠的身影。

學校圖書館裏有一間以牠為名的咖吧：甚至成為了每位想要考進海安中學的學生的夢想。

……前幾天，大黃才再次迎來了新一屆的學弟學妹們，本以為牠的故事還會繼續，可惜時光實在是走得太快了…

阿黃去世後，師生們都十分傷心，紛紛在朋友圈發文默哀。校長也忍不住回憶起最後一次見阿黃的場景：「牠好像在和我告別…」……

網友們雖然十分難過，卻認為死亡並不是終點：「18年後，海安中學出了一個高考狀元，記者採訪他成功的秘訣，他説總感覺學校很熟悉像家一樣，不知為何在這裏學習，只要聽一遍就會就有記憶！」

不得不説，阿黃是一隻幸運的狗狗，在牠的生命裏得到了好多好多的愛。希望這麼有愛的學校可以越來越多。

畢竟，這才是人類與動物和諧相處的正確打開方式：學校，作為教書育人的地方不光要教會孩子拿高分，還要教會孩子對生命的尊重與呵護。

在此，必須給海安中學的師生們點贊。最後，也讓我們一起祝黃主任一路走好，回到汪星也會幸福喜樂！

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