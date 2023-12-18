杜之克訪問｜有線朝全媒體模式發展　主打四大內容　冀監管助融合

有線寬頻﹙1097﹚旗下電視業務，近期有不少大變動，繼高層執位後，又放棄收費電視，改為借「HOY TV」全力進攻免費電視市場，市場關注變陣後的有線將怎麼走？



對於這個問題，資深媒體製作人、出任有線行政總裁大約半年的杜之克已有明確答案，他接受《香港01》訪問時表示，將放棄單純經營廣播平台的舊有模式，改為朝全媒體方向驅進，「最關鍵的競爭不是同行之間，而是如何擺脫各種限制，成功地用合理的經營成本，做到全媒體操作！」



有線寬頻通訊今年中終止傳送「有線電視」收費電視訊號，觀眾可透過集團旗下三條免費電視頻道繼續收看24小時免費新聞資訊等節目。（羅國輝攝）

朝全媒體方向走 杭州亞運「初試啼聲」

杜之克在中國內地及香港媒體行業擁有逾30年經驗，曾一段長時間任職TVB，現掌舵有線，改革依始是認清大格局，他於訪問開初便承認，有線旗下電訊及傳媒業務，是受科技衝擊最嚴重的兩大行業，操作摸式已改變，因此需思考如何調節新需求。

以傳媒行業而言，媒體模式、媒體消費，以至廣告投放很大程度已「go online」，不能再以單一廣播模式運作為核心，應朝全媒體﹙即運用所有媒介手段和平台來構建大的傳播體系﹚方向走，「廣播只是我們其中一環活動，必需在互聯網世界有所應對，方有生存空間！」杜之克說道。

杭州亞運壁球男子團體銅牌：鄧銘漮（下排左起）/劉子均、梁子軒/卻銘漮。（港協暨奧委會）

他以剛結束的杭州亞運會為例，有線取得獨家播映權，為了令「係條街都見到亞運」，不能只依賴傳統電視廣播渠道，「﹙電視台﹚頂多兩、三個台播，但官方畫面有成八個至十個，內容海量！」於是乎，有線今年4月拍板升級旗下手機應用程式﹙APP﹚，將之由服務性質改為可穩定地輸出全功能影視內容，同時又支援不同的社交媒體平台，「好似由朝打到晚的高爾夫球，我們就選擇在FB 做直播，而不是在APP做直播！」

杜之克透露，杭州亞運最高收視達7.6點（觀眾人數逾49萬），創HOY TV開台以來最高收視紀錄，但同時，杭州亞運期間有線APP的活躍用戶超過六十萬，旗下社交平台流量達幾千萬人次。他續指出，未來會做好內容管理，以至「變現建設」，「有了數據支持的瀏覽報告，先有資格同廣告商傾提供全媒體服務、傾談收費。」

資料顯示，有線旗下「HOY TV」應用程式、網站及有線新聞網站11月的MAU（每月活躍用戶）合計92萬，瀏覽量750萬，而期內FB及IG的瀏覽量為1,650萬。

杜之克明言，規管已去到臨界點，應討論如何助電視朝全媒體發展。﹙黃捷攝﹚

短期向政府提建議 監管須有利融合

要走向全媒體方向，監管條例要配合。他指出，40年前電視業受監管十分重要，因為當時電視與港人生活的關連很大，廣告開支亦有很大比例落在電視上，但現在已出現變化，惟監管的大框架逾40年没有大變過，杜之克直言規管已去到臨界點，必須認真思考是否需要修改《廣播條例》，「無人會再覺得電視就是電視，但規管限制電視經營者﹙全媒體﹚融合，例如手機上可以有個節目名叫『麥當勞乜乜乜』，但電視就不能有，令融合失去基礎。因此，要研究容許電視規管幫助電視行業作出多媒體融合，方有生存空間。」

他透露，已計劃希望短期內就內容及廣告的限制向政府提出意見，以引發討論，「不能把Online可以做的事，在電視上卻全是禁區！我們不是說不規管或放寬規管，而是規管要有理由及邏輯，應該給予空間容許進步，方向一定是助廣播媒體與網絡媒體互相融合。」

內容上，杜之克提出四大方向，包括努力向大灣區發展。﹙資料圖片﹚

限制下生存的行業 須有成本意識

談及內容發展，杜之克提出四大方向，冀香港觀眾覺得「關事」︰一是繼續努力做好體育節目的播放；二是制造資訊節目，定位比較「民生」，即社會共同關心的話題；三是，努力向大灣區發展，例如明年與廣東台合辦粵語春晚；四是，戲劇制作。

截至6月底止的半年，有線寬頻蝕1.96億元，去年同期亦蝕2.25億元。杜之克指出，現時試圖用比較少的資源，做到適應時代需要的內容，他續強調需有成本意識，直言每一環節的成本都可以減，但非為「克扣」，而是提升效率，「做媒體幾大幾細都得，如果任得我洗，我可以洗得好誇張，但這是一個在限制下生存的行業，如何將資源做到最大，加多五蚊，做到十分，就是成就！」

因應變革方向，杜之克稱，人手「有出有入」，多了或少了則視乎「做成點」，他補充︰「﹙始終﹚會有同事感失落，會有同事覺得是機會，也有新同事加入，但不想員工有太多擔心，最重要是畀同事知道呢一行有前途、公司正向前走！」