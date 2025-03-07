回應丁薛祥講話　陳國基：香港要在創新發展上發力破局

政務司司長陳國基指，主管港澳工作的中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥昨天和今天分別會見港澳全國政協委員和全國人大香港代表，並發表講話，有關講話是對國家主席習近平在澳門回歸25周年的重要講話精神的又一次深入闡釋。他認為，香港要以更大的格局、更新的思維、更足的力度、更強的合力，在創新發展上發力破局，抓住新機遇、增添新動力、開創新局面，為中國式現代化做出更大貢獻，也讓香港這顆國家的「掌上明珠」更加熠熠生輝。



陳國基（歐嘉樂攝）

陳國基稱，過去一年，香港歷史性完成《基本法》第23條立法，經濟、金融持續恢復向好，國際影響力明顯提升，民生福祉等多方面都有改善，在加快融入國家發展大局，由治及興的道路上走得越來越穩。這是中央政府傾力支持的結果，是行政長官帶領特區政府和香港全社會共同奮鬥的成果。

3月6日，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥列席港澳地區全國政協聯組會議。（港台影片截圖）

他續說，丁副總理提及堅定維護國家安全、集中精力拼經濟、謀發展、搞建設、鞏固香港國際金融、航運、貿易中心地位這些互相關聯、互為促進的關鍵詞，是香港發展的基石所在、優勢所在、方向所在。

培育新質生產力是高質量發展根本要求

陳國基指，發展是繁榮穩定之本，創新發展、培育新質生產力是高質量發展的根本要求。香港打造國際創科中心有非常好的條件，除了基礎科研、高等教育實力不凡，國際金融中心的各方面制度和資源也可以提供強勁動力。未來的關鍵，是政府如何以更大魄力和更有力的政策措施，把金融和創科深度結合，讓資本和工商界有誘因、有信心投資未來產業，「投早、投小、投長期、投硬科技」，切實推動香港通過培育新質生產力實現產業轉型升級。

陳國基（右二）日前陪同夏寶龍（左二）到河套區，創新科技及工業局局長孫東（左一）也有參與（港澳辦網頁）

夏寶龍提出敢於破局等方向性要求後 其專責領導委員會積極推動工作

他又稱，過去兩年多來，現屆特區政府在推動創新發展上，認識不斷提升、思維持續更新、行動更加得力。行政長官在去年《施政報告》中提出成立由他擔任主席的「教育、科技和人才委員會」，更加有力地統籌推進教育科技人才融合發展，吸引國際高端人才集聚香港。中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在2月初考察河套香港園區和深圳前海時提出「勇於改革、敢於破局、不斷創新」的方向性要求之後，委員會持續積極推動整體統籌規劃和具體工作開展，新的政策措施成熟一項推出一項，努力通過改革創新實現破局，開創教育科技人才協同發展的新局面。

最後，他稱要盡快破局和開創新局，創科界、教育界、工商界、專業服務界等不同界別都有不同的功能、不同的角色、不同的能量。政府會以創新思維、創新政策、創新機制，帶動大家各擅勝場、聚成合力，共同把香港打造成為國際高等教育樞紐、國際創新科技中心、國際高端人才集聚高地，推動粵港澳大灣區優勢互補的一體化發展，共同書寫香港繁榮發展新篇章。