政經講．北環線｜香港破繭之路，由「國標」突破開啟？

特區政府在本周二（7月8日）宣布把北環線主線與連接新皇崗口岸的支線合併規劃建與建造，以求使整條鐵路在2034年全面完成。引入「國標」成為這項決策最受矚目的焦點。當局形容此舉是按照「以結果為目標」的思維，通過引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源提升建造效率。



政界對此普遍表示歡迎，但這個以效率為核心的「突破」，也引出一個無法迴避的事實：香港長期引以為傲的基建實力與工程標準，在時間和成本效益上已不具備優勢，甚至落後於人。其背後折射出的不僅僅是基建工程模式的轉變，更深刻的問題是：在新的區域融合格局下，香港能否全面重新檢視習以為常的社會經濟治理思維，抛棄過時觀念，以取長補短的智慧去重建制度優勢，構建全新的發展路徑？



破局之前，令特首心急如焚的北都

行政長官李家超近期多次表明對北部都會區發展心急如焚，明言相關項目可以做得更快。任何新發展區的規劃，都無法脫離「基建先行」的原則，打造好交通、能源、通訊等基礎設施，才能為新區的居住、商業與產業活動提供必要的條件，讓新區快速、有序地發展，而北環線正是北都集體運輸系統的骨幹。

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部分的財務安排。路政署署長邱國鼎（左一）和運輸及物流局副秘書長黃珮玟（左二）、與港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪（右二）簽訂第一部分項目協議。（路政署Facebook圖片）

特首會同行政會議周二拍板批准北環線項目第一部分財務安排，政府新聞稿指出，「北環線項目的策略價值重大。政府發揮敢於破局的決心，果斷作出了三大突破，為項目提速提效」。三大突破有兩項涉及與內地「接軌」，包括因應項目跨境元素善用內地方式和能力建造以精簡項目整體流程和加快程序，以及引入與鐵路建造相關的內地標準、做法和資源，將支線規劃大幅提前，與主線在2034年或之前同步開通，較原先估計的時間表提早約兩年。

當國標代表領先，是時候走出優越感陷阱

曾幾何時，香港社會乃至政府內部，對「內地標準」存在不少固有偏見，習慣於居高臨下地看待兩地差異。這種心態的形成有其歷史淵源，但時移世易，隨着內地科技發展與工業技術突飛猛進，它日益顯得不合時宜。

中國高鐵里程在全球獨佔鰲頭，遙遙領先其他國家。（新華社）

內地不僅擁有全球規模最大、現代化水平最高的高速鐵路網，其建造技術亦一日千里，主導制定了多項國際鐵路標準。路政署官員便直言，北環線工程引內地標準既可減低成本，也不會影響乘客體驗，因為內地鐵路標準及基建技術都處於全球領導地位，其混凝土結構及地基等設計標準亦適用在香港項目。這是對長期以來社會偏見的直接糾正。它提醒香港直面現實，也許過去找們在許多方面曾是領跑者，但如今卻成為被動的追趕者。

直白的承認不足，是香港走出「優越感」陷阱的第一步。事實上，「國標」早已不是落後的代名詞。今年恰逢「中國製造2025」收官，這項發展戰略由於受美國針對而淡出官方輿論宣傳，但推動步伐並未停滯，期終結算，基本達成最初訂立的目標。在「中國製造2025」涵蓋的發展領域中，中國不僅是高鐵，還在無人機、太陽能發電、電動汽車等領域傲視全球。而在實現製造業升級突破的同時，中國也以2035年為下一個時間點，提出《國家標準化戰略網要》，目標是建立可以在全球推廣應用的自主技術標準。

中國製造2025是中美矛盾中的一大關鍵議題。（視覺中國）

放下固化觀念，擺脫「慢、貴」沉痾

引入「國標」能夠提速增效，反面印證的恰是香港現行模式的沉疴。兩位新界北選區立法會議員張欣宇與劉國勳，均對北環線採用內地標準表示認同。張欣宇指出，香港鐵路營運標準領先的，但就建造標準而言，內地有表現「相當領先」。劉國勳則表示，香港今後應進一步探討可否吸納國家標準的優勢，再按香港本身情況作出調整。他強調，無論採用什麼標準，最重要都是安全監管，只要確保安全，在技術、物料方面都可以採用其他非香港標準。

香港的基建工程超支和延誤問題由來已久，多個大型基建項目捲入爭議。這種「慢、貴」的現象，與內地的高效形成鮮明對比。當內地標準成為「快、靚、正」的代名詞，香港是時候以更大的決心檢視自身的僵化。特區政府能夠放下固化觀念，採納「國標」為建造北環線提速，確實展現了「敢於破局」的精神，但破局的意義絕不能僅限於一條鐵路。如果「國標」代表了更好的生產力，那麼香港需要審視的，是整個僵化的生產關係，香港是否有決心和魄力，對工程規劃、行政審批、成本控制各個領域進行改革？

既是「提速」，也是「追落後」

更深一層的拷問在於，這次「提速」的背後，在很大程度上也是對歷史延誤的彌補。北環線加速興建，無疑與發展北部都會區的整體目標息息相關，但「提速」的實際上只是連接深圳皇崗口岸的支線，主線預計完工時間並沒有提前。而放在發展脈絡來看，北環線實際上是一項不斷被拖延的規劃。

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部分的財務安排。第一部分項目協議包括北環綫主綫古洞、凹頭及錦上路站。(港鐵提供圖片）

行政長官會同行政會議7月8日批准北環線項目第一部分的財務安排。第二部分項目協議括主綫新田及牛潭尾站，以及支綫皇崗口岸、河套及洲頭站。（港鐵提供圖片）

新界北部的鐵路規劃歷史可追溯至1970年代，遠早於北都本身。然而，這片廣袤土地如何發展利用的問題長年未獲重視，鐵路規劃也命途多舛。2014年的《鐵路發展策略》明確提出建設北環線，此後再經多年研究，當局終在2020年落實由港鐵詳細規劃及興建。一年之後，時任特首林鄭月娥因應《北部都會區發展策略》，提出北環線主線向東延伸，支線則接入河套地區及重建的皇崗口岸。北部都會區是一項擁有宏大願景的發展戰略，但香港在規劃的時候，是否具備足夠的前瞻意識？若以北環線為參照，不無疑問。

新皇崗口岸的概念圖（Aedas圖片）

皇崗口岸早在2019年已決定重建，但北環線支線連接到新口岸，卻是到2021年才正式提上日程。新口岸預計明年可以使用，而按目前規劃，市民最早要到九年之後，才能直接搭乘火車，經這個將實行創新「一證過關」方式的口岸往來深港兩地。這個長達九年的「時間差」不正說明，今天的加速，其實也是在償還香港因缺乏破格發展意識而原地踏步的歷史欠債？

破局之後，香港需要系統性變革

北環線引入「國標」，是特區政府務實求變的積極表現。這既是一次技術和效率的「破局」，也是一次對自身短板的「承認」。它應該成為香港走出故步自封、重建制度優勢第一步。香港需要的遠不止是單一項目的提速，而是要從根本上提升戰略規劃的遠見、行政執行的效率和制度改革的勇氣，讓「破局」不僅是應對燃眉之急的口號，更是引領未來發展的、實實在在的系統性變革。