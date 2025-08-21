三年640萬桶水涉1.6億公帑　何君堯：換濾水機一年百多萬就可解決

政府以5,294萬元向鑫鼎鑫商貿有限公司訂購飲用水，如今該公司未被爆出經內地製造商批准投標及提供冒牌水。根據統計，今次批出的三個飲用水合約涉及1.6億元的巨額公共支出和640萬桶飲用水。選委界議員何君堯今日（21日）在社交平台指出，「目前市場上可以買到很多很好的濾水機，加上換芯和保養，一年也不超過1000元，以1000個政府部門的寫字樓來計算，一年只花百多萬」，直指「政府不需要為公務員再花這筆錢」。



現時港島及部分離島辦公室臨時轉用屈臣氏提供的飲用水。（資料圖片／梁曉煒攝）

三年飲用水合約涉及1.6萬公帑

鑫鼎鑫商貿公司7月獲政府批出5,294萬元供應飲用水合約，三年為政府供應 188 萬桶飲用水，但卻被爆出未經內地製造商批准投標及提供冒牌水、董事信貸問題等事件，政府宣布即時終止所有與鑫鼎鑫負責人有關聯的合約，包括飲用水及另外三張化學品合約。

綜合資料，港島區政府辦公室的飲用水合約由「鑫鼎鑫商貿有限公司」以5294萬元中標，供應188萬桶「鑫樂觀音山」桶裝水；新界區的合約則由「時貿國際有限公司」以近6550萬元承接，供應251.9萬桶「Happy 喜士」桶裝水；九龍區由「屈臣氏集團（香港）有限公司」以4762萬元中標，供應約200萬桶「Cool」童裝水。

物流署指若不止一間投標公司符合要求，以「價低者得」為原則決定中標公司，今次中標的三間公司，皆為三區之中價格最低者。但依然涉及1.6億元公共支出。

選委界立法會議員何君堯今日在社交平台發布「飲過濾水勝過蒸餾水」為題的帖子。（資料圖片）

何君堯：換濾水機一年只花百多萬就可解決

政府花1.6億元購買640萬桶水，環保組織「綠惜地球」助理環境事務經理陳永傑在《香港01》論壇撰文指出，港島和離島區購買量為平均每年62萬桶水，每年開資高達1,587萬。按每桶水容量劃一18.9公升（即5加侖）計算，平均每公升水的成本高達1.49元。

陳永傑表示，政府曾稱在新合約下，政府辦公室飲用水供應節省1,600萬元，但假如把三個品牌這1.2億公升的飲用水全數轉作過濾水，其實要比買桶裝水慳足8,588萬元。

何君堯今日在社交平台直指，「從蒸餾水事件可以了解到庫房的錢如何被蒸發！實際上政府不需要為公務員再花這筆錢！」他認為，目前在市場上可以買到很多很好的濾水機，連換芯保養，一年也不超過1000元，以1000個政府部門的寫字樓計算，一年只花百多萬就可解決飲水問題，而水費完全可以忽略。「政府可以為納稅人每年省卻過千萬的開支，仲飲乜𠱸呀？」

政談「全民減廢」 何不以身作則？

大量塑膠製的桶裝水亦會對環境產生多元影響。陳永傑分析，生產蒸餾水能耗高，每升碳排放達0.767公斤，僅九龍區三年合約的蒸餾水採購預計產生約2.9萬噸碳排放。

其次，水從東莞觀音山水廠運至香港，每日運輸1,717桶（總重約33.5噸），往返100公里，消耗柴油約41.2升，運輸過程進一步增加碳排放。此外，水桶回收再利用過程中也伴隨資源消耗和排放問題。以及，多次使用的塑料桶易老化並釋放微塑料，影響水質，而過濾水則無此隱患。

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

政府近年來推出一系列綠色、環保政策，發布《香港氣候行動藍圖2050》，以「零碳排放‧綠色宜居‧持續發展」為願景，聲稱要力爭在2035年前將碳排放量從2005年的水平減半，2050年前實現碳中和。如今單單政府部門每年就要消耗掉200餘萬桶水，且涉及億計公帑。政府既不以身作則，又何談「全民減廢」？