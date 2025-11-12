冒牌水風波政府極高層震怒　陳嘉信銀紫荊星章料收回｜政圈風聲

捲入政府買冒牌水風波的物流署前署長陳嘉信，原本今年獲頒銀紫荊星章，表揚他在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐。一場冒牌水事件，《香港01》獲悉政府極高層震怒，揭發事件後已醞釀是否要收回陳嘉信的勳銜，一星期前拍板決定不邀請陳嘉信出席周六（15日）的勳銜頒授典禮，至昨日（11日）公諸天下。消息指，物流署連番出錯惹不滿，預料陳嘉信最終被收回勳銜。由於授勳名單已於七月刊憲，按往例，撤銷勳銜都會刊憲。



授勳委員會成員譚耀宗向《香港01》表示，七月時基於陳嘉信在任公務員時表現很好，才同意授勳，但現在「出咗事」，需要待人事調查完成再決定會否向他維持授勳，「押後，無話唔畀，了解下同佢有冇關係先」，目前不想估計最終是否會收回陳嘉信的銀紫荊星章。



政府物流服務署署長陳嘉信。（夏家朗攝）

陳嘉信原獲授銀紫荊星章，獲讚貢獻甚豐。（網頁截圖）

陳嘉信原獲授銀紫荊星章，獲讚貢獻甚豐。（網頁截圖）

陳嘉信原獲授銀紫荊星章 獲讚貢獻甚豐

過往高層官員退休前後都獲頒勳銜，已展開退休前休假的陳嘉信亦不例外。今年7月，政府公布授勳名單，陳嘉信獲銀紫荊星章，當時表揚他在政府採購和物料供應等範疇貢獻甚豐，一直盡心竭力服務，表現傑出。

2024年11月23日，行政長官李家超主持2024年度授勳典禮。（政府新聞處）

授勳委員譚耀宗：發咗係可以收返

不過，今年8月捲入政府買冒牌水風波的陳嘉信，其退休前領導的政府物流署，被財庫局局長許正宇點名要承擔主體責任。 當時，授勳委員會成員譚耀宗向《香港01》表示，基於公務員事務局推薦才頒勳銜予陳嘉信，「畀勳銜嘅嘢，發咗係可以收返嘅，技術上係無問題嘅，宜家只係宣布咗啫，未發」，但要視乎調查判斷責任誰屬。

當然畀勳銜嘅嘢，發咗係可以收返嘅，技術上係無問題嘅，而且宜家只係宣布咗啫，未發，如果要處理我覺得係可以嘅。 2025年8月20日 譚耀宗

譚耀宗當時又表示，授勳是基於陳嘉信當時的表現，若後來「有變化」，一定涉及重要問題，惟現階段未有結論，因調查未完成。

財經事務及庫務局局長許正宇。（廖雁雄攝）

冒牌水事件涉人為疏忽 「退休定未退休都包括」

兩個月後，審計署對冒牌水事件的調查完成，許正宇上月指出事件涉及人為疏忽，已邀請首長級甲一級政務官劉焱就此事紀律調查，受查人士涉及10多名物流署及庫務科人員，將釐清他們在事件中的責任輕重，有否違反部門規定、或有否不當行為等，調查重點亦包括工作表現是否與職級不相稱。

至於調查目標是否包括正展開退休前休假的陳嘉信？當時許正宇強調，調查包括有前線及中高層，「唔好理佢係退休定未退休，或者是否在職都好，成個調查都會包括」。

2024年11月23日，行政長官李家超主持2024年度授勳典禮。（政府新聞處）

政府極高層震怒 陳嘉信銀紫荊星章料被收回

周六（15日）舉行勳銜頒授典禮，政府通知陳嘉信不用出席。《香港01》獲悉，冒牌水事件揭發後，政府極高層震怒，當時已醞釀討論是否收回陳嘉信的勳銜，至一星期前拍板決定陳嘉信不出席周六（15日）的勳銜頒授典禮。消息指，物流署連番出錯惹不滿，預料陳嘉信最終被收回勳銜。

去年的授勳典禮，由行政長官李家超主持，獲勳者會與特首握手及合照，政界相信收回銀紫荊星章的決定，可以避免尷尬場面。

2024年11月23日，行政長官李家超主持2024年度授勳典禮。（政府新聞處）

過往撤除勳銜須刊憲。（網頁截圖）

過往撤除勳銜須刊憲

根據過往經驗，撤除勳銜都須刊憲。2022年，政府刊憲從特區授勳名單中剔除前行政會議成員張震遠，同時撤銷張震遠及前立法會議員何秀蘭的太平紳士名銜，即日生效。

有「公職王」之稱的張震遠2010年獲頒金紫荊星章，被讚許在公共和社會服務上表現卓越，以及在推展市區更新工作上建樹良多，2020年因串謀詐騙及欺詐罪成，被判入獄四年。何秀蘭為「612人道支援基金」信託人，被控涉嫌違反《社團條例》。

由於陳嘉信獲頒銀紫荊星章的決定，已經在七月刊憲。如果收回陳嘉信的勳銜，未知是否需要再刊憲處理。

譚耀宗（黃寶瑩攝）

譚耀宗：無話唔畀 了解下同佢有冇關係先

授勳委員會成員譚耀宗向《香港01》表示，陳嘉信過去表現很好，所以同意授勳，但現在出了事，待人事調查完成，了解事件與陳嘉信有沒有關係後，才決定會否向他維持授勳。

押後，無話唔畀，因為嗰陣未出事，宜家出咗事，了解下同佢有冇關係先。負全責或者係有啲責，都唔同。 譚耀宗

譚耀宗表示，目前不想估計最終是否會收回銀紫荊星章，因為人事調查未完成，要以事實做依歸，如果再頒授給陳嘉信，都會再諮詢委員會意見。