專訪｜零售界雌雄對決　謝邱安儀推AI落地　邵家輝倡擴本地市場

【立法會選舉2025】謝瑞麟集團主席謝邱安儀出選立法會批發及零售界功能界別，硬撼已連續9年擔任該界別議員的自由黨主席邵家輝，成為選舉一大熱點。這場「零售女王」挑戰「政壇老將」的對決，聚焦於如何幫助業界在租金和人手重壓下，面對北上消費與科技轉型的雙重挑戰。



謝邱安儀和邵家輝分別接受《香港01》專訪，闡釋自己的政綱和優勢。謝邱安儀指自己今年9月才決定參選，因看見「業界站在十字路口」，希望作為「同行者」，將多年的零售經驗和科技資訊經驗帶入議會，帶業界走出來，以及積極將香港發展方向與業界發展相融合。邵家輝則分享自己在疫情中為業界推動的多項優惠政策，冀未來在引入外勞及擴大本地消費方面持續努力，並以線上購物平台形式鼓勵傳統零售商「搭上線上快車」。



謝邱安儀：業界站在十字路口 冀把聲音帶入議會

「業界站在十字路口，似乎沒有再沉下去，但怎樣走出來？」擔任零售管理協會主席7年的謝邱安儀接受《香港01》專訪時，直言在經歷社會運動和新冠疫情後，業界有短暫好過一陣，但隨之而來的各種經濟、政治問題令香港市場疲軟，「直至今年四五月才看到止跌趨勢，但復甦就絕對不是」。例如落區到濕街市，見到很多攤檔都關了門，「週日街市靜到『飛起』，菜檔嬸嬸話一到週末就『無客，唔使做』。」

談及參選初衷，她指自己身處業界，也面臨很多痛點，例如外來遊客已經不再瘋狂購物，港人亦到外面消費；加上租金「老大難」問題，以及街頭店鋪上下貨的交通安排亦遇到困難，「這些我們都要幫業界爭取，我們要找一條路出來」。

租金雖然跌了一點，但生意跌幅遠比租金跌的速度快，根本是很難捱。 立法會選舉批發及零售界候選人謝邱安儀

謝邱安儀稱，在切身感受到業界困難後，又「受到先生和很多朋友的鼓勵」，她在今年9月鼓起勇氣決定參選，希望將「業界的聲音帶入議會」，她認為，儘管目前有積極提議，但「力量未必好到位」，而進入立法會將跟政府關係更加緊密，可以積極遊說和作出適當決定，「相信效力會很不同」。

謝邱安儀表示，若當選，希望能推動「香港發展動能轉變為零售業的機會」，例如資訊科技、教育，以及中醫藥，「中藥材店老闆抱怨年輕人不懂煲湯，但中醫藥是香港發展方向，為何業界感受不到？」她說，自己會在剛看到新機遇的時候就積極聯絡官員和業界，「一起參與到藍圖中，帶動業界參與香港不同的發展方向。」她指目前無法透露進入議會後提出怎樣的議案，「但我有方向感，方向不對我會不斷修正」。

我現在不能說一定設定什麼目標，我講出來你都不信，我又不是水晶球。但我洞察能力強，走一步就知道接下來的方向對不對。 立法會選舉批發及零售界候選人謝邱安儀

邵家輝倡輸入勞工增加人手 持續推動本地市場

邵家輝自2003年開始參加區議會選舉，2016年起擔任立法會批發零售界議員。他細數自己在疫情中推動的惠及業界的政策，包括一次派發一萬元消費券、三次電子消費券、八萬元的「防疫抗疫基金」、「還息不還本」計劃、房委會轄下住戶51個租戶減免租金等。

在業界「老大難」的租金和人手問題上，他指出，2019年政府請外判清潔工的平均工資是10,790元，2023年則漲到15,120元，「工資升了40%，生意有沒有漲40%？只能將人手慢慢減少」。他指自己在2017年就想提輸入外勞，但因疫情和社運等因素擱置，直到2023年頒布的「補充勞工優化計劃」，目前已有四五萬勞工來到香港，對業界產生幫助。但他重申，自由黨支持本地員工優先就業。

如果大部分市民沒辦法找到工作的話，社會是會亂的，2019年大家都見到。 立法會選舉批發及零售界候選人邵家輝

邵家輝認為，在北上消費大潮下，應再思考香港如何在高租金和工資下提升競爭力。他建議將內地居民免稅購物額度從現在的5000元提升至至1.2萬至1.5萬元，以及放寬大灣區市民一簽多行資格、持續推動「粵車南下」計劃，平衡「港車北上」流失的消費者。

此外，他與對手均認為，香港零售業應突出「品質」、「安全」作為香港產品的競爭優勢。

謝邱安儀：十年IT經驗助業界大數據行銷

謝邱安儀的政綱強調「加强新科技應用」，她稱自己在加入珠寶行業前，有長達十年的香港、美國資訊科技界工作經驗，「業界口號多，個個都說AI，但怎樣開始呢？」她直言現在業界大部分零售商都未踏出這一步，「或者踏出了，但不知道正確應怎麼做。」

她具體舉例，AI可實現「一條龍精準行銷」，從分析數據、生成推廣內容、到進準投送到目標用戶，避免資源浪費。就算是實體店舖，也可以用AI幫助經營和管理，以短訊形式為客戶精準推送。對於內地電商衝擊，她坦言「價錢鬥唔過」，但香港應聚焦品質與性價比，並靈活運用內地小紅書、抖音等平台為香港品牌「種草」。

邵家輝：善用國家生產力 傳統零售需搭上線上快車

邵家輝的政綱同樣亦提到「鼓勵業界應用創新科技」，「傳統商家需要政府幫手起步」，他認為線上銷售是大方向，重點是「怎麼把傳統產品放到網上賣」，「例如將花生重新包裝、結合科技銷售，但產品本身要夠好。」他舉例有乾貨舖老闆表示貨品在門店難以賣出，但有年輕女孩來門店大量採購放到個人網站賣，銷量卻很好。他強調，「一定要儘快搭上線上的快車」。此外，他認為香港品牌可善用國家生產鏈，「唔係鬥平，係鬥品質同國際視野」。

對於香港電商發展現狀，他則認為，「香港發展得不錯，例如HKTV Mall」，但香港市場與內地相比始終太小，因此要善用國家的資源，本地優質貨品通過網絡平台「走出去」。對於是否擔心自己相較對手在科技應用方面經驗不足，邵家輝指，「不會擔心任何經驗不足」，會有很不同專家和機構支援。

港人這麼喜歡北上消費，是因為深圳東西很便宜嗎？我相信一二十年前的東西貴不過現在，為什麼以前的人不過去呢？因為在質量相差不大下，香港的租金和工資高企。 立法會選舉批發及零售界候選人邵家輝

齊讚選舉競爭氛圍友好 強調關係好、為業界非個人

謝邱安儀指參選「絕對不是不滿邵議員」，反而很欣賞他，「他很勤力，很聽業界聲音」，並強調跟邵家輝在兩屆立法會時間中很多合作，「一起發聲，一起見不同官員，合作無間」。但她認為業界需要新視野，強調自己有擔當和遠見，並會審時度勢，「我會稱自己是同行者，相信我的性格絕對配合到議會」。若當選，她希望以「親和力形象」推動行政立法關係的發展，希望「集中目標做好香港」。

邵家輝則多次強調與66個商會的緊密合作，包括謝邱安儀領導的零售管理協會。隨着大家多年的合作，我相信有些朋友會認同我。」至於如何評估選情，他稱繼續努力，「12月8日就會知道」。他歡迎謝邱安儀參與選舉，強調兩人是好朋友，對方有豐富零售經驗，「大家建立了好關係，目標是為行業而非個人。」