黎智英判決｜判詞：精明商人卻對中共仇恨　沉迷使中國臣服西方

壹傳媒創辦人黎智英因利用旗下《蘋果日報》作煽動工具，又與「重光團隊」成員串謀，多番請求外國制裁中港政府，今日(15日)被裁定勾結外國勢力及煽動罪成。國安法指定法官在裁決理由書提到黎的身世，指黎原本堪稱是白手興家的典範，更是精明商人，可惜他對中共充滿怨恨，一心想把中國的價值觀改成西方那一套，終極目的是想改變中共政權，使中國成為西方的「跟班」。惟這最令他走上荊棘之路，最終需面對審判。



【黎智英案・專頁】

黎智英。

黎智英經營紡織業發跡，之後轉攻傳媒業，並在1995年6月20日創辦的《蘋果日報》。（資料圖片）

判詞開篇引述黎指 幼年因政局動盪財散家破

法官今日發出厚達855頁的裁決理由書，開首先簡介黎智英的背景，指「若要認識這個人，我們需要回到最初」。理由書引述黎智英本人指，他在1947年出身於中國一個富裕家庭，但其家庭後來因政局動盪而失去財富，其母被送往勞改營，黎約10歲便要工作養活弟妹，12歲時藏在一艘漁船偷渡來港。

法官形容，黎智英本來寫下了一個白手興家的成功故事，他經營紡織企業成功後，改為進軍傳媒業，並在1995年創辦《蘋果日報》。他曾在直播訪談節目稱，他厭倦了商人身份，傳媒事業給了他一個奮鬥的理由。

「佔中」後開始傳媒鼓動抗爭 終因仇退面對審判

然而，法官指，黎雖然是個精明商人，可惜他對中共充滿怨恨與仇恨，導致他走上一條充滿荊棘的道路，最終導致了今天的審判。判詞明言，黎智英沉迷於將中共的文化和價值觀轉變為西方價值觀，使中國臣服於美國和西方的強大力量，使中國成為西方的「跟班」（lackey）。

前壹傳媒行政總裁張劍虹指黎智英是《蘋果日報》的總舵手。(資料圖片)

《蘋果日報》以報道八卦新聞起家，2014年的雨傘運動後，變成鼓勵市民爭取民主和抗爭的媒體。（資料圖片）

法官指，《蘋果日報》創刊之初以報道八卦新聞起家，2014年「佔中」事件發生後，黎智英更積極作編採決策，利用《蘋果》鼓動市民爭取民主及上街抗爭，《蘋果》亦由那時開始「變形」為一份反中央和香港政府的報紙。法官指，報章有立場本身並無不妥，但種種證據顯示黎的所為遠超合理範圍。

將台灣視為抗中籌碼 向蔡英文引薦美退役上將

黎智英由2017年起將台灣視為對抗中共的籌碼，主張美國在台灣加強軍事部署。他重金聘用美國退役上將Jack Keane和美國國防部副部長Paul Wolfowitz任顧問，並引薦二人予其時的台灣領導人蔡英文認識。

《蘋果日報》4名高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇和周達權在審訊時指證黎，法官接納他們的供詞並指，正如張劍虹所說，黎是《蘋果》的舵手，他是個親力親為的老闆，深入參與報章運作，為報紙制定編採方針，並發出編採指示，例如他構思的「一人一信救香港」行動。此外，報章管理層的政治立場需與黎相近，從副社長陳沛敏與黎的通訊記錄可見，黎不僅視陳為信賴的員工，也視她是朋友。

專欄及直播節目成宣揚個人政治理念平台

法官又指，黎的政治觀點對《蘋果》的編採方針、社論和論壇版的作者和文章的選材，有深遠的影響。主筆楊清奇就曾稱，黎為報章訂下指導原則，編採人員只擁有「鳥籠自主」。

法官指，黎在香港安法生效前後，用《蘋果》作為平台宣傳其政治理念，並實行其政治議程，如報道示威者衝擊立法會時要同情他們，要支持撐示威的小店等。黎的專欄「成敗樂一笑」和他主持的直播節目Live chat with Jimmy Lai更是宣傳其政治理念的平台。

法官指黎智英在《國安法》後言論雖然收歛，但仍在每集直播節目中滲透反中立場。(路透社)

涉案161煽動文章 對中央與港府充滿敵意和偏見

控方依賴161篇文章指黎智英及《蘋果日報》煽動，法官認同，該些文章放在特定社會背景下理解，會呈現出對中國共產黨、中央和港府抱有嚴重敵意和偏見，包括把共產黨、港府和警察塑造成香港人的敵人；除了嚴厲批評官員，更嘲弄和貶損官員，例如把前任行政長官林鄭月娥形容為「妖魔」，稱呼國家主席習近平為「習帝」，及稱警方為「黑警」；在《逃犯條例》修訂草案撤回後，仍呼籲公眾抵抗港府。

法官認為，黎智英的終極目的是改變中共政權，並在亞洲和世界各地牽制中國的影響力。黎希望共產黨不再執政，也希望其他國家共同對抗中國。

法庭基於以上分析，裁定黎智英及3間蘋果相關公司罪成，並裁定黎是串謀的主腦。

國安法生效後收斂言論 圖用「灰色地帶」降低罪責

法官又指，黎智英在《國安法》生效後，繼續其反中立場和尋求制裁，雖然其激烈言辭有所收斂，轉為間接和隱晦，但他仍在每集Live chat中滲透反中立場，將中國描述為西方的敵人，暗示外國與美國攜手對中國採取行動。法官指，黎顯然清楚這些言論的法律風險，故他試圖用「灰色地帶」來降低罪責，但仍難逃避被裁罪成的結局。

4名被告：黎智英（78歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎和三間公司被控1項串謀發布煽動刊物罪和1項串謀勾結外國勢力罪，黎另被控1項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022